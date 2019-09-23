شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يصل إلى جدة لعقد مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية فى زيارة يلتقي خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، حيث يعقد خلالها مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين، تتناول العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة ومجمل التطورات الإقليمية والدولية.

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وحسب وكالة أنباء البحرين، كان فى مقدمة مستقبلي الملك لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية وصالح بن علي التركي أمين محافظة جدة وإبراهيم المسلماني قنصل عام مملكة البحرين بجدة.