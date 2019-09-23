شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة التونسى: توماس كوك مدينة بـ60 مليون يورو لفنادق تونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير السياحة التونسى رونى الطرابلسى لرويترز يوم الإثنين إن شركة توماس كوك تدين للفنادق التونسية بمبلغ 60 مليون يورو عن إقامة سياح فى شهرى يوليو وأغسطس مضيفا أن 4500 عميل من شركة توماس كوك ما زالوا فى البلاد يقضون عطلاتهم.

وقطاع السياحة فى تونس مصدر رئيسى للعملة الأجنبية. وكانت تونس تتوقع استقبال حوالى 50 ألف سائح بريطانى عبر توماس كوك فى الأشهر الثلاثة الاخيرة من هذا العام.