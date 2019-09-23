شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسى روسى: خطر زعزعة الوضع فى العراق لا يزال قائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر مدير قسم التحديات والتهديدات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير تارابرين أن خطر زعزعة استقرار الوضع فى العراق لا يزال قائما.

وقال تارابرين - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين، إنه "رغم انتهاء الحملة العسكرية ضد تنظيم داعش، لا يزال خطر زعزعة الوضع فى العراق موجودا".

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وأضاف أن "بقايا تنظيم (داعش) المختبئة تحولت إلى القيام بحرب تخريبية وتراهن حاليا على إثارة الصراع بين السنة والشيعة"، مشيرا إلى أهمية تنسيق جهود مكافحة الإرهاب فى إطار مركز المعلومات فى بغداد بمشاركة العراق وإيران وروسيا وسوريا، داعيا إلى تنسيق التفاعل بين بغداد ودمشق فى القضاء على بقايا التنظيمات الإرهابية على الحدود السورية العراقية.

يُذكر أن روسيا والعراق وروسيا وإيران وسوريا أسسوا فى 2015 مركز المعلومات فى بغداد بهدف بحث تعزيز التعاون فى مكافحة تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى.