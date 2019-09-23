الحوثيون يعلنون مقتل 5 مدنيين بغارات للتحالف شمالي اليمن

اليمن/ الخليج 365



قالت جماعة الحوثي في اليمن، الإثنين، إن خمسة مدنيين، قتلوا بغارات شنتها مقاتلات التحالف العربي، بمحافظة عمران شمالي البلاد.



وأوضحت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، أن "5 مواطنين قتلوا، فيما لايزال طفلان في عداد المفقودين جميعهم من أسرة واحدة، إثر شن طيران العدوان (التحالف) 3 غارات على منطقة السواد بمحافظة عمران".



وأضافت أن الأسرة أفرادها من البدو الرُحّل، مشيرة أن عدد الغارات على المديرية خلال الساعات الماضية وصل إلى 11 غارة.



ولم يصدر على الفور تعليق من قبل التحالف العربي حول ذلك.



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وسبق أن أصدر التحالف عدة بيانات تؤكد التزامه بتجنيب المدنيين الهجمات الجوية.



وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.



وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران 2019.

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