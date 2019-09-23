مستشفى الزلفي يقيم احتفالا للتمريض بمناسبة ⁧‫#اليوم_الوطني٨٩‬⁩

صحيفة الخليج الالكترونية ‏أقام مستشفى الزلفي ممثلاً بإدارة خدمات التمريض احتفالا للتمريض بمناسبة ⁧‫اليوم الوطني٨٩‬⁩ تحت شعار ⁧‫همةحتى القمة ‬⁩ حيث تم توزيع الشعارات والهدايا بهذه المناسبة. نسال الله ان يحفظ بلادنا من كل شر ويجعل بلادنا عامرا بالفخر والاعتزاز والامن والامان. Advertisements

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