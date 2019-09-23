شاهد تفاصيل الأوامر الملكية الجديدة التي أصدرها الملك سلمان

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للذين تم ترشيحهم من قبل دارة الملك عبدالعزيز وهم : ـ

1 ـ الدكتور / محمد بن عبدالرحمن الربيع وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة

2 ـ الأستاذة الدكتورة / ليلى بنت صالح البسام وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة

3 ـ الدكتور / عبدالرحمن بن صالح الشبيلي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

4 ـ الأستاذ الدكتور / عبدالله بن ناصر الوليعي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

5 ـ الأستاذ الدكتور / أحمد بن عمر الزيلعي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

6 ـ الأستاذ الدكتور / عبدالله بن محمد الشهري وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

أمر ملكي بالموافقة على منح عدد من منسوبي وزارة الداخلية وسام الملك فيصل

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من منسوبي وزارة الداخلية لقاء قيامهم بأعمال مميزة وهم :

1 ـ العريف / ناصر بن هادي بن معجب اليامي

2 ـ العريف / علي بن مهدي بن سالم آل سليم

3 ـ الجندي / فهد بن سعود بن ظافر اليامي

4 ـ الجندي المتوفى / إبراهيم بن حسين بن أحمد آل هشلان .

كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة (الثالثة) لكل من : ـ

1 ـ العقيد الركن / رفيع بن سليمان المسعودي

2 ـ الجندي الأول / محمد بن مبارك الراشدي .

من منسوبي وزارة الداخلية.

كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح ( 99 ) ضابطاً وفرداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني وسام الملك فيصل ووسام الملك فهد وصدر الأمر الملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة ( الثالثة) لـ (46) ضابطاً و (52) فرداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني وذلك لمشاركتهم في عملية (إعادة الأمل) وهم : ـ

1 ـ اللواء ركن / نايف بن ماجد بن سعود آل سعود

2 ـ اللواء ركن / سالم بن مشاري بن خلف العنزي

3 ـ العميد / محمد بن طاحوس بن ربيع القحطاني

4 ـ العميد / هاشم بن دحام بن علي العليمي

5 ـ العميد ركن / عياد بن مفلح بن إبراهيم القحطاني

6 ـ العميد / باني بن سليمان بن فراج الشمري

7 ـ العميد / سلطان بن مفرح بن ماجد السبيعي

8 ـ العميد / متلع بن مطر بن شبيب الشلوي

9 ـ العميد / محمد بن سعيد بن محمد القحطاني

10 ـ العميد ركن / نايف بن فالح بن مجول العتيبي

11 ـ العميد / ناير بن منير بن ناير القحطاني

12 ـ العميد / سعد بن عبدالرحمن بن عبدالله السعدان

13 ـ العميد / ظافر بن حماد بن رجاء القحطاني

14 ـ العميد / خالد بن مصلح بن أحمد القحطاني

15 ـ العقيد / سعد بن مقعد بن عايش الحافي

16 ـ العقيد / سند بن عقاب بن سند الشيباني

17 ـ العقيد / سعود بن عبدالعزيز بن عبدالله السيف

18 ـ العقيد ركن / فهد بن عياد بن خلف الشمري

19 ـ العقيد / فهد بن فضي بن مناور العنزي

20ـ العقيد ركن / عبدالله بن نايف بن عماش المطيري

21 ـ العقيد / محمد بن فايز بن ظافر الشهري

22 ـ المقدم / علي بن زيد بن محمد السهلي

23ـ المقدم / نايف بن خلف بن هذال الروقي

24 ـ المقدم ركن / ناصر بن حمد بن سعد السبيعي

25 ـ المقدم / محمد بن قنيفذ بن بدر بن لبده

26 ـ المقدم ركن / ممدوح بن صنات بن زبار العتيبي

27 ـ المقدم / علي بن سالم بن محمد السبيعي

28 ـ المقدم / رائد بن محمد بن معيي الدهاش

29 ـ الرائد / بدر بن مسلم بن عبدالله الشمري

30 ـ الرائد / ماجد بن محمد بن عبدالله الحربي

31 ـ الرائد / وائل بن محمد بن عبدالله دواس

32 ـ النقيب / محمد بن منصور بن إبراهيم الرشودي

33 ـ النقيب / محمد بن سعود بن عبدالعزيز الدعفس

34 ـ النقيب / عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن عبدالمحسن المنصور

35 ـ النقيب / محمد بن إبراهيم بن محمد الشويمان

36 ـ النقيب / بدر بن شرار بن بادي الشيباني

37 ـ النقيب / أحمد بن صالح بن عبدالرحمن الهبدان

38 ـ النقيب / سلطان بن ناصر بن فراج السبيعي

39 ـ النقيب / عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالله الدوسري

40 ـ النقيب / محمد بن سعود بن عبدالعزيز السبيعي

41 ـ النقيب / عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن السهلي

42 ـ الملازم أول / سليمان بن عبدالرحمن بن محمد المحيسن

43 ـ الملازم أول / شافي بن سلطان بن مفرح السبيعي

44 ـ الملازم أول / فهد بن جباره بن فهيد المري

45 ـ الملازم أول / مشعل بن نايف بن علي الدلبحي

46 ـ الملازم / منصور بن علي بن عبدالرحمن الجديد

47 ـ الرئيس رقباء / محيميد بن حمود هلال الحربي

48 ـ الرئيس رقباء / منير بن هلال نوار العصيمي

49 ـ الرئيس رقباء / محمد بن حمد محمد الدوسري

50 ـ الرقيب أول / يوسف بن محمد عبدالعزيز الزومان

51 ـ الرقيب أول / مطر بن ضاوي عيد الحربي

52 ـ الرقيب أول / طلال بن محماس غازي العتيبي

53 ـ الرقيب أول / نادر بن صنيتان خليوي الحربي

54 ـ الرقيب أول / فوزان بن صامل بويكير المطيري

55 ـ الرقيب أول / فهد بن مطلق مثعي العتيبي

56 ـ الرقيب أول / عواض بن سعد سعيد العتيبي

57 ـ الرقيب أول / عبدالله بن محمد سلمان الدوسري

58 ـ الرقيب أول / عبدالله بن جبل محمد الشهراني

59 ـ الرقيب أول / غازي بن عوين عيد العتيبي

60 ـ الرقيب / حسن بن فهيد سعود السهلي

61 ـ الرقيب / فلاح بن عبيد سليمان العتيبي

62 ـ الرقيب / بجاد بن سعود مسلط البقمي

63 ـ الرقيب / مشجع بن فايز سند الدوسري

64 ـ الرقيب / علي بن سعود خدام الشمري

65 ـ الرقيب / بدر بن خليفه سعيد العنزي

66 ـ الرقيب / مفرح بن محفوظ مريغان العنزي

67 ـ الرقيب / فارس بن ظويهر جفران الشمري

68 ـ الرقيب / صالح بن خلف سعد الشمري

69 ـ الرقيب / محمد بن نايف هذيل الحربي

70 ـ الوكيل رقيب / محمد بن حسن مانع المكاييل

71 ـ الوكيل رقيب / عبدالله بن حجي صالح البصري

Advertisements

72 ـ الوكيل رقيب / خالد بن مسعود سراب العتيبي

73 ـ الوكيل رقيب / سلطان بن مرزوق ضافي الحربي

74 ـ الوكيل رقيب / محمد بن حسن علي شراحيلي

75 ـ الوكيل رقيب / عمر يحيى علي عسيري

76 ـ الوكيل رقيب / راجي بن علي سودان الحربي

77 ـ الوكيل رقيب / فيصل بن صالح شطي العنزي

78 ـ الوكيل رقيب / فايز بن عمير عامر السفياني

79 ـ الوكيل رقيب / خالد بن عتيق معوض المطيري

80 ـ الوكيل رقيب / سلطان بن عقاب وصيص العتيبي

81 ـ الوكيل رقيب / الحميدي معيض الحميدي السبيعي

82 ـ الوكيل رقيب / سامي بن مدالله رحيل العنزي

83 ـ الوكيل رقيب / ناصر بن غازي مطلق العتيبي

84 ـ الوكيل رقيب / عبدالرحمن عواض معجب العتيبي

85 ـ الوكيل رقيب / أحمد بن علي حسين مسيري

86 ـ الوكيل رقيب / علي مسند علي آل فويضل

87 ـ الوكيل رقيب / سمويد بن ناصر عويد الغنزي

88 ـ الوكيل رقيب / ماطر بن عبيد هذال الحربي

89 ـ الوكيل رقيب / فاضل بن عباس علي الخليف

90 ـ الوكيل رقيب / نداء بن زيدان صقير الحربي

91 ـ الوكيل رقيب / طويفر بن سامر رشيدان المطيري

92 ـ العريف / سعد بن غرم الله محيميد العلياني

93 ـ العريف / محسن بن عايض صالح المطيري

94 ـ ماجد بن واصل وصل الحربي

95 ـ العريف / إبراهيم عبدالله عبدالعزيز الزكري

96 ـ العريف / سعد بن سويلم عبدالله السويلم

97 ـ العريف / مزيد بن هلال زويد المطيري

98 ـ العريف / خالد بن عيضه حمدان الشريف

كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فهد من الدرجة (الثالثة)، للواء الطبيب / محمد بن علي حافظ البارقي من منسوبي وزارة الحرس الوطني، لتميزه في مجال الطب وحصوله على عدة جوائز عالمية.

أمر ملكي بالموافقة على منح ( 1240 ) من منسوبي وزارة الدفاع أوسمة

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة لـ ( 1239 ) من الضباط والأفراد الموظفين من منسوبي وزارة الدفاع نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة أو إسهامهم بفاعلية في عملية (إعادة الأمل) وهم :ـ

1 ـ اللواء الفني الركن / فائز بن محمد علي القليطي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

2 ـ اللواء المهندس الركن / عبدالله بن صالح ناصر العريني وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

3 ـ اللواء الركن / عبدالعزيز بن إبراهيم عبدالعزيز السويلم وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

4 ـ اللواء الركن / منصور بن ناصر حمود أبا الخيل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

5 ـ اللواء الفني الركن / محمد بن زايد نزال المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

6 ـ اللواء الطيار الركن / خالد بن محمد عبدالله الشهري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

7 ـ اللواء الطيار الركن / علي بن سعد محمد آل مرعي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

8 ـ اللواء الطيار الركن / أحمد بن فهد سعد رايزه وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

9 ـ اللواء الطيار الركن / عيد بن براك زنيفير العتيبي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

10 ـ اللواء الطيار الركن / محسن بن سعيد محسن الزهراني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

11 ـ اللواء الطيار الركن / تركي بن خالد بن عبدالله آل سعود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

12 ـ اللواء الركن / وليد بن فالح محمد الظاهري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

13 ـ اللواء الركن / محمد بن ظافر جازع الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

14 ـ اللواء المهندس الركن / عبدالملك بن قاسم محمد الدريويش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

15 ـ اللواء المهندس الركن / إبراهيم بن عبدالله عبدالعزيز آل سيار وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

16 ـ اللواء الطيار الركن / خلف بن مناحي حصيان العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

17 ـ اللواء الركن / علي بن عبدالرحمن علي القحطاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

18 ـ اللواء المهندس / خالد بن علي سالم العايد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

19 ـ اللواء المهندس الركن / خالد بن محمد صالح الغانمي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

20 ـ اللواء المهندس الركن / عبدالحكيم بن حامد عطية الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

21 ـ اللواء المهندس الركن / صالح بن مطلق صالح العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

22 ـ اللواء الركن / أحمد بن علي مسرب الميموني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

23 ـ اللواء المهندس الركن / ضيف الله بن محمد حسين القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

24 ـ اللواء المهندس الركن / عبيد بن تركي راشد السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

25 ـ اللواء المهندس الركن / صالح بن أحمد حامد الثبيتي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

26 ـ اللواء الطيار الركن / أحمد بن صالح أحمد الغامدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

27 ـ اللواء المهندس الركن / علي بن معيض ظافر القحطاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

28 ـ اللواء الركن / عبدالله بن صلاح سلامه الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

29 ـ اللواء الركن / خالد بن عبدالله يحيى الجهني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

30 ـ اللواء البحري الركن / فالح بن عبدالرحمن محمد الفالح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

31 ـ اللواء البحري الطيار الركن / محمد بن فالح مصلح العصلاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

32 ـ اللواء الطيار الركن / صالح بن راشد عبدالله الدبيان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

33 ـ اللواء الطبيب / محسن بن علي محسن الصقيري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

34 ـ اللواء الطيار الركن / حسام بن عبدالله فهد الدامر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

35 ـ اللواء الطيار الركن / حازم بن عبدالرحمن ناصر بن غشيان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

36 ـ اللواء الطيار الركن / فهد بن غازي جزيان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

37 ـ اللواء المهندس / سعيد بن محمد سعيد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

38 ـ اللواء الفني الركن / جابر بن حسن مسعود الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

39 ـ اللواء الركن / عبدالله بن غرمان عيدان العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

40 ـ اللواء الركن / معيض بن حمود أحمد الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

41 ـ اللواء الركن / بندر بن فيحان محمد العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

42 ـ اللواء الركن / جميل بن جبريل حمود الجعيد وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

43 ـ اللواء الركن / عبدالله بن أحمد محمد الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

44 ـ اللواء الركن / ماجد بن خلف رجا الله المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

45 ـ اللواء الركن / تركي بن عايض راجح البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

46 ـ اللواء الركن محمد بن شبيب ثامر السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

47 ـ اللواء الركن / هشام بن محمد صالح الرويلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

48 ـ اللواء الركن / محمد بن أحمد علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

49 ـ اللواء الطيار الركن / سعود بن فهد عبدالعزيز بن معمر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

50 ـ اللواء البحري الركن / طارق بن مسفر عبدالواحد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

51 ـ اللواء الركن / عبدالله بن سعيد عبدالله الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

52 ـ اللواء المهندس / علي بن سعيد حسين العمري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

53 ـ اللواء الركن / عائض بن عبدالله عايض العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

54 ـ اللواء الركن / خالد بن عبدالرحمن علي الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

55 ـ اللواء الطيار الركن / صالح بن علي صالح المصلوخ وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

56 ـ اللواء البحري الطيار الركن / فيصل بن فهد إبراهيم الغفيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

57 ـ اللواء المهندس الركن / طلال بن عبدالله تركي العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

58 ـ اللواء الطيار الركن / سامي بن وقيان زيد الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

59 ـ اللواء الطيار الركن / ناصر بن فهد محمد الزعبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

60 ـ اللواء الطيار الركن / عبدالله بن محمد فهيد البيشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

61 ـ اللواء الطيار الركن / خالد بن صالح محسن المحسن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

62 ـ اللواء الطيار الركن / محمد بن مسعد محمد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

63 ـ اللواء الركن / علي بن صالح إبراهيم الحضيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

64 ـ اللواء الركن / عايض بن نمشان سعد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

65 ـ اللواء الركن / سطام بن خالد عماش الفقير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

66 ـ اللواء الركن / أحمد بن حسين عازب الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

67 ـ اللواء الركن / عمر بن أحمد معيض الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

68 ـ اللواء المهندس الركن / عبدالله بن أحمد عبدالله الخثعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

69 ـ اللواء الركن / عبدالله بن محمد عبدالله الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

70 ـ اللواء الركن / محمد بن سعيد محمد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

71 ـ اللواء الركن / عبدالعزيز بن باتل محمد الطريقي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

72 ـ الموظف م 15 / عبدالرحمن بن عبدالكريم إبراهيم القويفلي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

73 ـ الدكتور / أحمد بن محمد أحمد العامري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

74 ـ العميد الركن / مشرف بن عبدالله محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

75 ـ العميد الركن / عبدالله بن سعد إبراهيم الفردوس وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

76 ـ العميد الركن / علي بن بجران علي السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

77 ـ العميد المهندس / عبدالعزيز بن مسحل غالي العتيبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

78 ـ العميد / ماجد بن فهد علي السبيعي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

79 ـ العميد الركن / محمد بن أحمد محمد آل مخاتم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

80 ـ العميد المهندس الركن / سليمان بن أحمد يحيى الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

81 ـ العميد الركن / خالد بن منصور خميس القرشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

82 ـ العميد الركن / أدريس بن إبراهيم محمد النعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

83 ـ العميد المهندس الركن / علي بن حسين حسن السفياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

84 ـ العميد الركن / عامر بن عبدالله عامر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

85 ـ العميد الركن / حسين بن محمد قاسم صفحي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

86 ـ العميد الركن / محمد بن فهيد مشعان آل ضويان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

87 ـ العميد الركن / محمد بن خليل أحمد أبو ديه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

88 ـ العميد الركن / محمد بن مطر ماطر العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

89 ـ العميد الركن / عبدالله بن حسن علي الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

90 ـ العميد الركن / حسين بن سعيد محمد العواشز وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

91 ـ العميد / نايف بن صقر حضيرم المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

92 ـ العميد الركن / ضاوي بن جابر مغثي الغزواني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

93 ـ العميد الركن / علي بن سعيد محيي آل مليح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

94 ـ العميد الركن / حسن بن صالح محمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

95 ـ العميد الركن / خالد بن عبدالرحمن سعد الكنهل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

96 ـ العميد الركن / خالد بن عبدالرحمن حدجان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

97 ـ العميد الركن / مسفر بن عبدالله زائع الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

98 ـ العميد الركن / صالح بن مسفر سعيد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

99 ـ العميد / قينان بن فراج فيصل آل عريمه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

100 ـ العميد الركن / خالد بن مسفر قليل الجعيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

101 ـ العميد الركن / عايض بن حسن عايض القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

102 ـ العميد / يوسف بن عبدالله سلطان آل مواش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

103 ـ العميد الركن / عبدالملك بن عبدالله إبراهيم الحاتم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

104 ـ العميد البحري الركن / ستر بن رشيد رشيد العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

105 ـ العميد الطيار الركن / طلال بن سعد عوض المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

106 ـ العميد الركن / فهد بن محمد عبدالله السياري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

107 ـ العميد الطيار الركن / أحمد بن حمدان رحمه آل مسعود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

108 ـ العميد الطيار / سامي بن سليمان عبدالله العوهلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

109 ـ العميد الركن / علي بن محمد حسن النعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

110 ـ العميد الركن / عامر بن مغرم حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

111 ـ العميد الركن / فهد بن فرج شبيب العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

112 ـ العميد البحري الركن / عبدالعزيز بن أحمد محمد آل علوان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

113 ـ العميد البحري الركن / عبدالعزيز بن علي حسين الشريف وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

114 ـ العميد البحرين الركن / منصور بن صالح ثابت العصلاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

115 ـ العميد البحري الركن / سعيد بن سعد ساعد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

116 ـ العميد الركن / محمد بن حسين محمد الوادعي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

117 ـ العميد الركن / ذيب بن دليم ذيب القحطاني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

118 ـ العميد المهندس الركن / محمد بن مبارك عبدالله الدوسري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

119 ـ العميد / فهد بن صالح محمد الخميس وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

120 ـ العميد الركن / سعيد بن مبارك علي آل ملفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

121 ـ العميد الركن / مغرم بن محمد علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

122 ـ العميد الركن / محمد بن عبدالعزيز محمد العلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

123 ـ العميد الركن / محمد بن إبراهيم صقر السياري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

124 ـ العميد المهندس الركن / علي بن محمد ظافر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

125 ـ العميد الركن / خالد بن ناصر شري العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

126 ـ العميد الركن / عوض بن محمد صالح القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

127 ـ العميد الطيار الركن / عادل بن عبدالله محمد الخراشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

128 ـ العميد الركن / عادل بن إبراهيم محمد الصبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

129 ـ العميد الطيار الركن / فارس بن علي عوض العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

130 ـ العميد / عبدالرحمن بن محمد صالح العثيمين وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

131 ـ العميد الركن / صالح بن عاتق مصري المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

132 ـ العميد الركن / منصور بن هلال فلاح الغانمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

133 ـ العميد الركن / منصور بن سعيد مشبب السرحاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

134 ـ العميد الركن / عبدالرحمن بن علي محمد الفرهود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

135 ـ العميد الطيار الركن / رياض بن محمد عبدالعزيز أبو عباه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

136 ـ العميد البحري الركن / سطام بن ذايب عوض المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

137 ـ العميد الركن / إبراهيم بن عثمان محمد العمير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

138 ـ العميد الركن / حسين بن محمد مشبب القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

139 ـ العميد الركن / محمد بن إبراهيم أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

140 ـ العميد الركن / زريب بن سعيد زريب الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

141 ـ العميد الركن / عبدالرحمن بن دخيل الله حزام المالكي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

142 ـ العميد الركن / ناصر بن علي مسفر القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

143 ـ العميد الركن / فيحان بن بريكان مرجاح الكريزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

144 ـ العميد الركن / فيصل بن يحيى عطيه حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

145 ـ العميد الركن / عبدالعزيز بن صالح سيف السيف وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

146 ـ العميد الركن / فائز بن فايح بدر العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

147 ـ العميد الركن / سامي بن صالح محمد البليهشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

148 ـ العميد / عقيل بن سلمان عقيل المسعودي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

149 ـ العميد الطبيب / محمد بن يوسف عبدالله الغامدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

150 ـ العميد الطبيب / خالد بن عبدالرحيم محمد الفرائضي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

151 ـ العميد الطبيب / عبدالرحمن بن ناصر رشيد الرشيد وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

152 ـ العميد الطبيب / ياسر بن عبدالله عبدالرحمن رهبيني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

153 ـ العميد الطبيب / حسن بن معيض طالع الشريف وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

154 ـ العميد الطبيب / جمال بن محمد سليمان الحضيف وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

155 ـ العميد الصيدلي / علي بن سليمان صويلح البلوي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

156 ـ العميد الصيدلي / عبدالحميد بن يحيى عثمان البشر وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

157 ـ العميد / ناصر بن سعيد أحمد الغامدي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

158 ـ العميد الركن / بدر بن صالح ناصر النزال وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

159 ـ العميد الطيار الركن / أحمد بن محمد آل شامي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

160 ـ العميد / سعود بن علي سعد الشهري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

161 ـ العميد / خالد بن عبدالله صالح السيف وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

162 ـ العميد الطبيب / أحمد بن عبدالعزيز فهد البريدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

163 ـ العميد الطبيب / عبدالرحمن بن عبدالقادر أحمد حلبي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

164 ـ العميد الطبيب / عبدالعزيز بن عبدالله رشيد العمرو وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

165 ـ العميد الركن / صالح بن عبدالله محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

166 ـ العميد الركن / سعيد بن عبدالله فرحان القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

167 ـ العميد الركن / حسن بن علي الحسين النعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

168 ـ العميد الركن / عبدالخالق بن عبدالله محمد الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

169 ـ العميد الركن / عبدالله بن سعد صالح القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

170 ـ العميد المهندس / أحمد بن حمدان سعيد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

171 ـ العميد المهندس / محمد بن علي محمد عقيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

172 ـ العميد الركن / خالد بن صالح سيف العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

173 ـ العميد الركن / سعيد بن محمد صالح الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

174 ـ العميد الركن / خالد بن راشد ضيف الله المزعل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

175 ـ العميد المهندس الركن / علي بن ناصر علي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

176 ـ العميد الركن / محمد بن حامد حمود الجباب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

177 ـ العميد الركن / مساعد بن محمد سعد المقبل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

178 ـ العميد الركن / نايف بن محمد مشعان الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

179 ـ العميد الركن / غانم بن حمد إبراهيم التيماني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

180 ـ العميد الركن / خلف بن عبدالله محمد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

181 ـ العميد الركن / خالد بن مقحم عبدالله العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

182 ـ العميد الركن / عبدالرحمن بن محمد علي الحمود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

183 ـ العميد الركن / خالد بن عابد إبراهيم الزارع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

184 ـ العميد الركن / مذكر بن نواف مذكر الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

185 ـ العميد الركن / عثمان بن عبدالله عثمان الخضير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

186 ـ العميد الركن / عبدالله بن رضيمان عيد العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

187 ـ العميد الركن / عبداللطيف بن أحمد علي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

188 ـ العميد الركن / عمر بن نايف مناحي العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

189 ـ العميد الركن / ناصر بن عبدالرحمن علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

190 ـ العميد الركن / خالد بن عبدالله محمد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

191 ـ العميد الركن / عبدالهادي بن عقيل غازي الرشيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

192 ـ العميد الركن / ضيف الله بن خليف علي العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

193 ـ العميد الركن / زياد بن سعيد هادي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

194 ـ العميد الركن / سعد بن تركي عبدالله الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

195 ـ العميد الركن / محمد بن مساعد عبدالله الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

196 ـ العميد الركن / ماجد بن عفاس عقاب بن محيا وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

197 ـ العميد المهندس الركن / محمد بن لافي غازي الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

198 ـ العميد الركن / سمير بن عبدالعزيز محمد الثبيتي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

199 ـ العميد الركن / حاتم بن عبدالله سليم الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

200 ـ العميد الركن / ضيف الله بن محمد لابس المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

201 ـ العميد البحري / خالد بن محمد حسن جعبور وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

202 ـ العميد الركن / سعيد بن سعيد مسلي القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

203 ـ العميد الركن / عبدالله بن هلال محمد المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

204 ـ العميد الركن / هزاع بن نايف سعيدان المطيري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

205 ـ العميد الركن / محمد بن عبدالله بخيت البقمي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

206 ـ العميد الركن / عبدالله بن إبراهيم زيد القحيز وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

207 ـ العميد الركن / سالم بن سعود قبلان العتيبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

208 ـ العميد الركن / أحمد بن عبدالله حمدان الشهري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

209 ـ العميد الركن / حمود بن سعد سعد السهلي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

210 ـ العميد الطيار الركن / إبراهيم بن فالح دايل الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

211 ـ العميد الطيار / فهد بن عمر جاسر البلطان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

212 ـ العميد الطيار / عبدالله بن خالد ناصر الماضي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

213 ـ العميد الطيار الركن / ظافر بن مناع سلطان العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

214 ـ العميد الطيار الركن / خالد بن سلامة عتيق الله اللقماني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

215 ـ العميد الركن / دخيل بن عبدالرحمن عبدالكريم الشايع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

216 ـ العميد / فالح بن فارس بادي السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

217 ـ العميد / عبدالعزيز بن ظافر محمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

218 ـ العميد / سعيد بن محمد سعيد العدواني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

219 ـ العميد الطيار الركن / عوض بن عبدالله عوضه الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

220 ـ العميد الفني / محمد بن مانع سعد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

221 ـ العميد المهندس الركن / شايع بن عوضه شارع الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

222 ـ العميد الركن / محمد بن عبدالله حمد القاسم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

223 ـ العميد الركن / بندر بن منصور محمد العصيمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

224 ـ العميد الركن / سعد بن ناصر عبيد الشريف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

225 ـ العميد الركن / ناصر بن سعد ناصر الجريد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

226 ـ العميد الركن / عبدالله بن سعيد سعد آل لجهر وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

227 ـ العميد الركن / منصور بن محمد مسفر القحطاني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

228 ـ العميد الركن / محمد بن عبدالله فيصل الدوسري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

229 ـ العميد الطبيب / أحمد بن حسين أحمد حامظي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

230 ـ العميد الطبيب / سعد بن صالح سعد الغامدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

231 ـ العميد الركن / يوسف بن خير الله أحمد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

232 ـ العميد الركن / سعد بن عبدالله منصور القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

233 ـ العميد الركن / فهد بن دهام ناصر المرخان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

234 ـ الموظف م 14 / عبدالرحمن بن سليمان محمد العلي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

235 ـ الموظف م 14 / مساعد بن محمد حمد المزيد وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

236 ـ العقيد الطيار الركن / زايد بن شاهر زايد المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

237 ـ العقيد الركن / سعد بن عجمي سحلي العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

238 ـ العقيد الركن / سطام بن سرور محمد الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

239 ـ العقيد الركن / ماجد بن عايض هزاع العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

240 ـ العقيد الركن / عبدالرحمن بن علي يحيى العمري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

241 ـ العقيد الركن / عبيد بن ثنيان مشرع البقمي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

242 ـ العقيد الركن / عبدالله بن مريط هادي آل بريك وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

243 ـ العقيد الركن / عبدالإله بن إبراهيم عبدالعزيز بن غدير وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

244 ـ العقيد الطيار الركن / علي بن سعيد علي الشهراني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

245 ـ العقيد الطيار الركن / ماجد بن عبدالله سعيد الشبيب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

246 ـ العقيد الفني الركن / صالح بن عبدالله صالح القنيعان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

247 ـ العقيد الفني الركن / حسين بن علي غثيث العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

248 ـ العقيد الفني / خالد بن خليف هلال الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

249 ـ العقيد الطيار الركن / سلطان بن محمد سليمان البصيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

250 ـ العقيد الطيار الركن / علي بن سعد حسن القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

251 ـ العقيد الركن / هدلان بن ضيف الله محمد التميمي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

252 ـ العقيد الركن / بدر بن عبدالرحمن ناصر السيف وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

253 ـ العقيد الركن / فهد بن سعد فهد الراشد وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

254 ـ العقيد الركن / محمد بن إبراهيم عبدالله الخالدي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

255 ـ العقيد الطيار الركن / فهد بن ظافر علي القحطاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

256 ـ العقيد الركن / ماجد بن حمد عبدالله العويشق وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

257 ـ العقيد / محمد بن عبدالله محمد السحيباني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

258 ـ العقيد الفني الركن / سعد بن محمد سعيد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

259 ـ العقيد المهندس الركن / مصلح بن محمد حسن القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

260 ـ العقيد الطيران الركن / عبدالرحمن بن محمد عبدالرحمن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

261 ـ العقيد المهندس / محمد بن سعد ثابت الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

262 ـ العقيد المهندس / علي بن محمد سعيد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

263 ـ العقيد المهندس / محمد بن حسن عبود آل كامل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

264 ـ العقيد الفني / أحمد بن مسفر هادي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

265 ـ العقيد الطيار الركن / علي بن فلاح علي آل قنفذ وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

266 ـ العقيد المهندس / مريع بن عبدالله سعيد آل ناصر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

267 ـ العقيد الطيار الركن / شايع بن سعيد محمد آل شلعان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

268 ـ العقيد الفني / فالح بن حمد حسين الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

269 ـ العقيد / صالح بن عبدالله محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

270 ـ العقيد الطيار الركن / عبدالرحمن بن مشرف محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

271 ـ العقيد الطيران الركن / يحيى بن محد علي الحياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

272 ـ العقيد الفني الركن / فهد بن عائض عبدالله القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

273 ـ العقيد / محمد بن أحمد إبراهيم الشقيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

274 ـ العقيد / إبراهيم بن صالح شعبان القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

275 ـ العقيد الفني / محمد بن علي ظافر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

276 ـ العقيد المهندس / محمد بن إبراهيم مريع الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

277 ـ العقيد الطيار الركن / عبدالله بن عايض محمد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

278 ـ العقيد الركن / عائض بن حسين محمد آل عادي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

279 ـ العقيد / علي بن يحيى حمود الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

280 ـ العقيد الركن / ناصر بن عبدالله حمد الطليان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

281 ـ العقيد المهندس / تركي بن محمد سعيد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

282 ـ العقيد الركن / أحمد بن علي محمد آل جعمه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

283 ـ العقيد / حافظ بن علي حافظ حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

284 ـ العقيد / ناصر بن علوش ناصر السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

285 ـ العقيد الركن / غانم بن ناصر عبدالرحمن اليوسف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

286 ـ العقيد الركن / علي بن عبدالله قمشع القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

287 ـ العقيد الركن / علي بن لاحق علي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

288 ـ العقيد / بسام بن عبيد الدفين السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

289 ـ العقيد الركن / نائف بن غازي فراج العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

290 ـ العقيد الركن / نايف بن عطا الله فهد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

291 ـ العقيد الركن / بندر بن سعيد عوده المحمدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

292 ـ العقيد الركن / منصور بن محمد صالح المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

293 ـ العقيد الركن / زايد بن عبدالرحمن سعيد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

294 ـ العقيد الركن / فهد بن علي عبدالرحمن الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

295 ـ العقيد الركن / عبدالله بن سعيد مصلح الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

296 ـ العقيد المهندس الركن/ هاشم بن عالي بن مقيبل الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

297 ـ العقيد الطيار الركن / خالد بن عبدالله محمد العريعر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

298 ـ العقيد الركن / محسن بن حميد عبدالرحمن السهلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

299 ـ العقيد الركن / بدر بن عبدالرحمن فهد العسكر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

300 ـ العقيد الركن / زاهي بن سعيد علي القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

301 ـ العقيد الركن / خالد بن عبدالله علي القرشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

302 ـ العقيد الركن / فهد بن محمد مقبل الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

303 ـ العقيد الركن / خالد بن عبدالله عوضه آل حيدان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

304 ـ العقيد / عبدالرحمن بن محمد إبراهيم العقيل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

305 ـ العقيد الركن / عبدالسلام بن فهد عبدالله الخريجي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

306 ـ العقيد الطيار الركن / ماجد بن عبدالله سعود بن طالب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

307 ـ العقيد الركن / محمد بن سعد محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

308 ـ العقيد الركن / عبدالعزيز بن سعد حمد السنيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

309 ـ العقيد الركن / إبراهيم بن علي سعيد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

310 ـ العقيد الركن / يحيى بن ظافر حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

311 ـ العقيد الركن / ظافر بن رافع حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

312 ـ العقيد / عبدالله بن عبدالعزيز سليمان البريه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

313 ـ العقيد الركن / عبدالرحمن بن محمد عبدالله العريني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

314 ـ العقيد الركن / عبدالله بن ناصر عبدالله المسعد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

315 ـ العقيد الركن / محمد بن عبدالله سفر الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

316 ـ العقيد الركن / منيف بن مقبل عبيد الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

317 ـ العقيد الركن / عبدالله بن علي سعد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

318 ـ العقيد الركن / حمد بن ظافر علي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

319 ـ العقيد الركن / أحمد بن راشد نعمي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

320 ـ العقيد / خالد بن راشد محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

321 ـ العقيد / فالح بن فراج فالح السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

322 ـ العقيد البحري / عبدالله بن محمد زيد العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

323 ـ العقيد الركن / بدر بن عبدالعزيز عبدالله الموينع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

324 ـ العقيد الركن / بسام بن عبدالعزيز خميس الجابر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

325 ـ العقيد / عبدالله بن سليمان محمد اليوسف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

326 ـ العقيد الطيار الركن / تركي بن صالح رداد المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

327 ـ العقيد المهندس الركن / سعيد بن حامد علي الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

328 ـ العقيد الطيران ركن / أحمد بن إبراهيم موسى العقيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

329 ـ العقيد الطيار / عبيدالله بن عقيل عبدالهادي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

330 ـ العقيد الركن / إبراهيم بن محمد صلهام الضويحي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

331 ـ العقيد / أحمد بن صالح محمد الدقاق وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

332 ـ العقيد / عبدالعزيز بن عبدالله محسن عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

333 ـ العقيد الركن / عبدالعزيز بن محمد عبدالله الحقباني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

334 ـ العقيد الركن / محمد بن سعود عبدالعزيز السيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

335 ـ العقيد الركن / عبدالمحسن بن سعد محيسن المحيسن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

336 ـ العقيد / فرحان بن مساعد زيدان النومسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

337 ـ العقيد / سالم بن عيد عبدالله الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

338 ـ العقيد / سلطان بن عبدالرحمن سعيد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

339 ـ العقيد الركن / خالد بن صالح سعد العثمان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

340 ـ العقيد الطيار الركن / كعب بن سعيد محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

341 ـ العقيد الركن / سعيد بن سعد علي الرساسمة وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

342 ـ العقيد الركن / تركي بن محمد إبراهيم بن دحام وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

343 ـ العقيد الركن / سعد بن سعيد عوضه الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

344 ـ العقيد الركن / خالد بن عبدالعزيز عبدالله المطرد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

345 ـ العقيد الركن / فهد بن علي عبدالله الخريب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

346 ـ العقيد الركن / ملحم بن شنار ملحم القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

347 ـ العقيد الركن / علي بن محمد عبدالله آل فواز وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

348 ـ العقيد الركن / محمد بن حوفان سعد الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

349 ـ العقيد الركن / صالح بن محمد صالح العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

350 ـ العقيد الركن / عبدالله بن خلف مفرح الخثعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

351 ـ العقيد الركن / عبدالله بن محمد ظافر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

352 ـ العقيد الركن / خالد بن ذياب حمود الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

353 ـ العقيد / يوسف بن محمد سليمان الدهاسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

354 ـ العقيد البحري الركن / خيران بن عبدالله مفلح الرشيدي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

355 ـ العقيد البحري / أحمد بن عبدالعزيز عواض الثبيتي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

356 ـ العقيد البحري الركن / عبدالله بن متعب مزيد المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

357 ـ العقيد البحري الركن / عثمان بن عقاب أحمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

358 ـ العقيد البحري الركن / أيمن بن حسن حسن العبادي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

359 ـ العقيد البحري الركن / رشيد بن راشد مريشيد الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

360 ـ العقيد البحري / سعد بن علي محمد السيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

361 ـ العقيد البحري الركن / أحمد بن سعيد أحمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

362 ـ العقيد البحري الركن / خالد بن رميزان هديف السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

363 ـ العقيد الركن / معلوي بن حسن منيف الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

364 ـ العقيد الركن / نواف بن خالد عبيد العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

365 ـ العقيد الركن / عبدالله بن مسمار دهيم السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

366 ـ العقيد الركن / فايز بن عبدالله سعد الكثيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

367 ـ العقيد الركن / أيمن بن راشد محمد التميمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

368 ـ العقيد الركن / تركي بن علي شجاع الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

369 ـ العقيد المهندس / محمد إبراهيم عبدالعزيز الهملان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

370 ـ العقيد البحري الركن / خالد بن عبدالعزيز ناصر الناصر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

371 ـ العقيد الركن / إبراهيم بن سعد محمد الشافي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

372 ـ العقيد المهندس / علي بن إبراهيم عبدالله مفتاح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

373 ـ العقيد البحري الركن / سعد بن محمد سعد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

374 ـ العقيد البحري الركن/ سليمان بن شخير سليمان العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

375 ـ العقيد الركن / خالد بن مطلق بداح الهاجري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

376 ـ العقيد المهندس الركن / خالد بن علي سعيد زندان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

377 ـ العقيد المهندس / محمد بن يحيى أحمد آل بدوي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

378 ـ العقيد المهندس / أحمد بن عبدالله أحمد دريهم وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

379 ـ العقيد المهندس / عبدالله بن علي محمد القحطاني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

380 ـ العقيد المهندس / منصور بن علي عبده الشهري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

381 ـ العقيد المهندس / بدر بن عبدالله إبراهيم السليمان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

382 ـ العقيد المهندس / وائل بن سعد حمد الرميح وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

383 ـ العقيد / عبدالله بن فهد سبيل الحربي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

384 ـ العقيد / سعيد بن عائض سعيد الأحمري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

385 ـ العقيد البحري الركن / عبدالله بن علي حسين القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

386 ـ العقيد الركن / عباس بن زيد عباس الدعجاني وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

387 ـ العقيد الركن / ظافر بن سعد سعيد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

388 ـ العقيد الطيار الركن / محمد بن عيد عبدالله السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

389 ـ العقيد الركن / حمود بن يحيى عبدالله شامي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

390 ـ العقيد الركن / مساعد بن علي عبدالله العلياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

391 ـ العقيد الركن / شجاع بن سالم راجي الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

392 ـ العقيد الركن / أحمد بن سعد أحمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

393 ـ العقيد الركن / محمد بن عبدالرحمن محمد الحفظي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

394 ـ العقيد الركن / مشخص بن ذعار محمد العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

395 ـ العقيد الطبيب / محمد بن عبدالعزيز بدر الدويش وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

396 ـ العقيد الطبيب / محمد بن احمد عبدالله السفياني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

397 ـ العقيد الطبيب / فهد بن خميس أحمد العمري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

398 ـ العقيد الطبيب / بندر بن علي محمد القحطاني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

399 ـ العقيد الركن / بندر بن غازي مشعان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

400 ـ العقيد الركن / فهد بن محمد ناصر القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

401 ـ العقيد الركن / علي بن مسفر محمد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

402 ـ العقيد الركن / عبدالرحمن بن مريح محمد ال شريف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

403 ـ العقيد البحري / محمد بن حمود شافي عنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

404 ـ العقيد الركن / بندر بن معيض حسين الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

405 ـ العقيد الركن / هزاع بن ناصر فاهد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

406 ـ العقيد الركن / سعد بن مرزوق سعد الغوازي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

407 ـ العقيد البحري الركن / يونس بن محمد حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

408 ـ العقيد الركن / سلطان بن عايض عبدالعالي العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

409 ـ العقيد الركن / عليان بن حمود مفرح الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

410 ـ العقيد الركن / حمود بن علي محمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

411 ـ العقيد الركن / بدر بن منيف غميض العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

412 ـ العقيد الركن / حسن بن فراج عبدالله الجبري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

413 ـ العقيد الركن / محمد بن شبيب حجاب الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

414 ـ العقيد الركن / فواز بن عبيد مسلم العصيمي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

415 ـ العقيد الركن / عبدالله بن احمد يحيى الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

416 ـ العقيد الركن / شالح بن فلاح شالح الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

417 ـ العقيد الركن / محمد بن فائز عتيق الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

418 ـ العقيد الركن / منيف بن عبدالله عواد ابن لغيصم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

419 ـ العقيد الركن / عبدالرحمن بن عبدالعزيز عبدالله السعد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

420 ـ العقيد الركن / ناصر بن شنيف بجاش العجمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

421 ـ العقيد الركن / وليد بن معلا حميد الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

422 ـ العقيد الركن / مشبب بن معتق مشبب القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

423 ـ العقيد الركن / سلطان بن صالح محسن المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

424 ـ العقيد البحري الركن / طلال بن حميدي جباره الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

425 ـ الموظف م 13 / محمد بن خليفة فهد الحصان وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

426 ـ الموظف م 13 / خالد بن إبراهيم فيحان العتيبي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

427 ـ الموظف م 13 / صالح بن محمد صالح الحديثي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

428 ـ المقدم / تركي بن عبدالعالي مشعان العتيبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

429 ـ المقدم / خالد بن عبدالله عبدالعزيز بن دايل وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

430 ـ المقدم / بدر بن عبدالرحمن محمد الخضير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

431 ـ المقدم / ماجد بن مهدي محمد العبيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

432 ـ المقدم الركن / حسين بن علي بلقاسم البارقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

433 ـ المقدم / معدي بن عبدالله شيبان الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

434 ـ المقدم الركن / تركي بن محمد حمود الطويرقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

435 ـ المقدم الركن / سعد بن عايض فهد الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

436 ـ المقدم / علي بن يحيى عبدالله الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

437 ـ المقدم / فواز بن رجا ناصح البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

438 ـ المقدم / حمد بن حمود مبارك الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

439 ـ المقدم / ناصر بن محمد منصور السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

440 ـ المقدم / سعيد بن عبدالله سعيد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

441 ـ المقدم الركن / صالح بن عبدالرحمن ناصر الحماني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

442 ـ المقدم / فهد بن محمد ظافر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

443 ـ المقدم / محمد بن عبيد ضيدان أبوثنين وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

444 ـ المقدم / البحري الركن / عبدالعزيز بن محمد عبدالرحمن بن قاسم وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

445 ـ المقدم/ الفني الركن / ناصر بن عمير مرزوق الغامدي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

446 ـ المقدم/ المهندس الركن / نايف بن نجاء ضاوي المطيري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

447 ـ المقدم / عبدالهادي بن عيد محمد القحطاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

448 ـ المقدم / خالد بن ناصر عبدالله العيفان وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

449 ـ المقدم الركن / خالد بن راجح مخلد الشمري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

450 ـ المقدم الركن / علوش بن ربيع عوض العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

451 ـ المقدم الطيار الركن / مشعل بن عبدالعزيز محمد الزكري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

452 ـ المقدم / مازن بن منصور علي الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

453 ـ المقدم الركن / عبدالعزيز بن فهد عواض الشلوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

454 ـ المقدم الركن / عبدالعزيز بن مجري عبدالرحمن المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

455 ـ المقدم الركن / هادي بن فهد دخيل الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

456 ـ المقدم المهندس / سعد بن محمد سعيد آل سلومي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

457 ـ المقدم الركن / سعيد بن عبدالله أحمد الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

458 ـ المقدم الركن / منصور بن غثيان سحيمان العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

459 ـ المقدم الركن / غالب بن ثواب سلطان السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

460 ـ المقدم / عبدالإله بن عبدالله غرسان الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

461 ـ المقدم / تركي بن سعيد عتيق الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

462 ـ المقدم الركن / خالد بن محمد عبدالعزيز اليعيش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

463 ـ المقدم / بدر بن محمد عبدالرحمن الخضير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

464 ـ المقدم الركن / علي بن يحيى علي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

465 ـ المقدم / بدر بن عبدالله عبدالعزيز العياف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

466 ـ المقدم / مصطفى بن مضحي محمد قبيسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

467 ـ المقدم / عدنان بن سالم محمد العجيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

468 ـ المقدم الركن / مبارك بن عبدالرحمن مبارك الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

469 ـ المقدم / مسفر بن خالد ناصر الشكرة وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

470 ـ المقدم / رعد بن حمد محمد العبداللطيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

471 ـ المقدم / عبدالله بن سعيد علي الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

472 ـ المقدم / ملفي بن زبار عامر المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

473 ـ المقدم / عبدالله بن سحمي فواز السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

474 ـ المقدم / سعد بن ضويهر سعد الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

475 ـ المقدم / محمد بن إبراهيم زيد العقيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

476 ـ المقدم / مسلط بن فلاح راجح البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

477 ـ المقدم / إبراهيم بن رجاء عامر الحيزان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

478 ـ المقدم / سعيد بن جار الله سعيد الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

479 ـ المقدم الركن / بندر بن محمد سلطان العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

480 ـ المقدم / صالح بن محمد صالح العرف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

481 ـ المقدم / مانع بن علي محمد الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

482 ـ المقدم / إبراهيم بن عبدالرحمن إبراهيم الفهيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

483 ـ المقدم / محمد بن عبدالله عبدالعزيز العرفج وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

484 ـ المقدم / معتز بن عبدالرحمن سعد المقرن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

485 ـ المقدم البحري / محمد بن مسفر محمد آل الحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

486 ـ المقدم المهندس الركن / عبدالرحمن بن عبدالعزيز عبدالرحمن الصالح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

487 ـ المقدم / حسن بن فهيد مفرح العصيمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

488 ـ المقدم البحري الركن / ناصر بن عبيد ناصر الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

489 ـ المقدم البحري الركن / بندر بن حسن مبارك الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

490 ـ المقدم / عبدالعزيز بن دخيل سليمان الدخيل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

491 ـ المقدم الركن / فهد بن مرزوق صالح العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

492 ـ المقدم الركن / بدر بن عبدالله عبدالكريم الدريبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

493 ـ المقدم الركن / خالد بن شجاع خالد السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

494 ـ المقدم الطيار / صالح بن عبدالله حجاج العريني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

495 ـ المقدم الركن / خالد بن سعيد علي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

496 ـ المقدم / متعب بن فهد عبدالرحمن العبيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

497 ـ المقدم / عيد بن عبدالله محمد اللبدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

498 ـ المقدم البحري الركن / حمود بن علي حسن الصحبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

499 ـ المقدم الركن / خالد بن سعيد عبدالله القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

500 ـ المقدم / بدر بن إبراهيم فهد الباهلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

501 ـ المقدم / عمر بن عبدالعزيز عبدالله الزومان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

502 ـ المقدم الفني / غانم بن ناصر سعد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

503 ـ المقدم / محمد بن فائز محمد الشلوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

504 ـ المقدم / بندر بن سالم عبدالله الحسن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

505 ـ المقدم الركن / سلطان بن حمدي عايد العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

506 ـ المقدم البحري الركن / محمد بن علي عبدالله الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

507 ـ المقدم الركن / محمد بن عوده عواد البلوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

508 ـ المقدم / مرعي بن عبدالله شاهر القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

509 ـ المقدم الركن / خالد بن عبدالرحمن صالح اللقماني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

510 ـ المقدم / نامي بن نداء منير البديري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

511 ـ المقدم / سلطان بن مبارك محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

512 ـ المقدم الركن / أحمد بن زين العابدين الحفظي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

513 ـ المقدم الركن / عبدالله بن أحمد ناصر الواهبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

514 ـ المقدم الركن / خالد بن حسن يحيى الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

515 ـ المقدم الركن / عبداللطيف بن سلطان لافي المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

516 ـ المقدم الركن / طارق بن عيد عواض المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

517 ـ المقدم / ثابت بن صالح محمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

518 ـ المقدم / مشبب بن عبدالله مشبب الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

519 ـ المقدم / عبدالله بن هادي مارق المخلفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

520 ـ المقدم الركن / علي بن زايد علي مداوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

521 ـ المقدم / جهز بن محمد جهز البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

522 ـ المقدم / محمد بن سعود سعد المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

523 ـ المقدم الركن / عبدالله بن ناصر صالح الحواس وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

524 ـ المقدم / أحمد بن محمد حماد العطوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

525 ـ المقدم الركن / محمد بن عوض عبدالله العلياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

526 ـ المقدم الركن / ماجد بن سعيد محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

527 ـ المقدم الركن / ناصر بن سرور محمد الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

528 ـ المقدم الفني / زياد بن محمد عبدالعزيز النصار وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

529 ـ المقدم البحري / عبدالله بن مفرح عبدالله المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

530 ـ المقدم البحري الركن/ منيف بن حضيض مصلح المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

531 ـ المقدم البحري الركن/ مشرع بن حمدي هايف السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

532 ـ المقدم البحري الركن/ فيصل بن عبدالله أحمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

533 ـ المقدم المهندس البحري / قرناس بن سليمان عبدالله القرناس وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

534 ـ المقدم البحري/ بندر بن عايد عويض المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

535 ـ المقدم الركن / أحمد بن سالم غرمان الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

536 ـ المقدم الركن / ماجد بن مفتن عويض العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

537 ـ المقدم المهندس الركن / عبدالله بن محمد عبدالله الملحم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

538 ـ المقدم / زيد بن عبد العزيز زيد العرفج وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

539 ـ المقدم /عبدالرحمن بن محمد عبدالله الحميضي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

540 ـ المقدم / محمد بن مصلح حسن العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

541 ـ المقدم الركن / علي بن حسن علي الفيفي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

542 ـ المقدم الركن / غرسان بن محمد غرسان الزهراني وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

543 ـ المقدم الركن / فهيد بن مرزوق حماد البقمي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

544 ـ المقدم / فايز بن محارب عوض المطيري وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

545 ـ المقدم الركن / راشد بن محمد راشد الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

546 ـ المقدم الركن / ناصر بن شداد عايض آل بريك وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

547 ـ المقدم الركن / الطايش بن شايع زيد الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

548 ـ المقدم الركن / محمد بن شايع فلاح الأكلبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

549 ـ المقدم الركن / سعيد بن مشبب عوضه الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

550 ـ المقدم / ماجد بن عبدالله جزيان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

551 ـ المقدم / بطي بن شباب بطي السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

552 ـ المقدم الطيار / سلطان بن ضيف الله سعيد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

553 ـ المقدم البحري المهندس / عادل بن سعد عليان المطيري وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

554 ـ المقدم الركن / عبدالله بن إبراهيم صالح الشايع وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

555 ـ المقدم / علي بن الحسن عبدالباري الحفظي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

556 ـ المقدم الركن / عبدالله بن حمود يحيى آل سلطان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

557 ـ المقدم / عايض بن مثيب مفلح القثامي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

558 ـ المقدم / خالد بن عبدالرحمن عبداللطيف آل عبداللطيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

559 ـ مقدم الركن / مساعد بن فهد فضاء العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

560 ـ المقدم البحري / أحمد بن عبدالعزيز عبداللطيف آل الشيخ وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

561 ـ المقدم الركن / فيصل بن علي شوعي هزازي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

562 ـ المقدم الطيار الركن / تركي بن محمد علي آل حريد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

563 ـ المقدم الطيار الركن / ناصر بن عبدالله ناجي البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

564 ـ المقدم الفني / سعد بن محمد سعد آل بو عجلة وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

565 ـ المقدم الفني / معتق بن محمد سعيد الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

566 ـ المقدم الفني الركن / علي بن معيض جبران القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

567 ـ المقدم الفني / عبدالله بن سعيد عبدالله الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

568 ـ المقدم / محمد بن محمد فائز الفلاحي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

569 ـ المقدم / علي بن عبود عون القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

570 ـ المقدم / علي بن عبدالله صالح الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

571 ـ المقدم المهندس / جبران بن سعيد مسفر بن غفره وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

572 ـ المقدم الفني / محمد بن حسين مسفر آل عامر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

573 ـ المقدم الفني / عادل بن محمد محمد الوادعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

574 ـ المقدم الفني / علي بن أحمد مقبول الميموني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

575 ـ المقدم الفني / فتحي بن موسى يحيى المجلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

576 ـ المقدم الفني / يحيى بن محمد أحمد الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

577 ـ المقدم الفني / مصلح بن محمد عبدالرحمن العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

578 ـ المقدم الفني / حمود بن فهيد سعيد العماري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

579 ـ المقدم الفني / فواز بن عايض عبد الله عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

580 ـ المقدم الفني / عبدالرحمن بن أحمد علي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

581 ـ المقدم / عبدالرحمن بن إبراهيم مريع الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

582 ـ المقدم الفني / عبدالرحمن بن علي عبدالرحمن آل فطينة وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

583 ـ المقدم الفني / برجس بن مترك حميان الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

584 ـ المقدم الفني / بادي بن مبارك مسفر الودعاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

585 ـ المقدم الفني / علي بن محمد عواجي العواجي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

586 ـ المقدم الفني / علي بن إبراهيم فالع آل نشبة وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

587 ـ المقدم / علي بن يحيى موسى الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

588 ـ المقدم الفني / سعد بن مسلم سعد آل عثيمين وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

589 ـ المقدم الطيران / عبدالله بن محمد عبدالله الصفار وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

590 ـ الموظف م 12 / سعد بن علي سليمان السالم وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

591 ـ الموظف م 12 / محمد بن عبدالمحسن محمد العبدالمحسن وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

592 ـ الموظف م 12 / سعود بن ناصر سالم العقيد وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

593 ـ الرائد الفني / محمد بن عبدالله سعد آل يعن الله وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

594 ـ الرائد / يوسف بن ظافر صالح الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

595 ـ الرائد / محمد بن جلعود ربيع الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

596 ـ الرائد / مساعد بن عاضه سعدي المرزوقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

597 ـ الرائد / محمد بن إبراهيم أحمد أحمديني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

598 ـ الرائد / عمر بن محمد ظافر البيشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

599 ـ الرائد / محمد بن إبراهيم عبدالله التمامي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

600 ـ الرائد / عبدالعزيز بن مقعد علوش السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

601 ـ الرائد / مشعل بن ماجد محمد المقهوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

602 ـ الرائد / محمد بن عثمان محسن الحمياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

603 ـ الرائد / عبدالله بن عبيد مسفر القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

604 ـ الرائد / إبراهيم بن ثابث عبدالله القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

605 ـ الرائد / أحمد بن عوضه أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

606 ـ الرائد / طلال بن عبدالله محمد الزنيثان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

607 ـ الرائد / طارق بن منور برکه الحسيني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

608 ـ الرائد / سعد بن محمد دويحس السهلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

609 ـ الرائد / بندر بن علي عايض الوهابي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

610 ـ الرائد / فلاح بن مرزوق فلاح السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

611 ـ الرائد / سطام بن مقعد قاعد العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

612 ـ الرائد / نادر بن حمد طفيلان المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

613 ـ الرائد / فهد بن علي محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

614 ـ الرائد / حمد بن محمد سعيد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

615 ـ الرائد / إبراهيم بن سعيد عائض القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

616 ـ الرائد / عبدالله بن سعد عبدالله الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

617 ـ الرائد / مبارك بن محمد عبدالله الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

618 ـ الرائد / عبدالله بن محمد فايز البكري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

619 ـ الرائد / عبدالله بن مانع عمران أحمد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

620 ـ الرائد / مفلح بن فلاح محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

621 ـ الرائد / منصور بن فهد عبدالرحمن العبيداء وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

622 ـ الرائد البحري / عبدالعزيز بن محمد ابراهيم القصيبي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

623 ـ الرائد البحري الركن / صالح بن عبدالله صالح العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

624 ـ الرائد البحري / محمد بن فرحان مرداس آل جعيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

625 ـ الرائد البحري / محمد بن حمد غازي المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

626 ـ الرائد الطيران الركن / هشام بن عبدالعزيز عثمان بن سيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

627 ـ الرائد البحري / عبدالرحمن بن عبدالعزيز عبدالله المعيقل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

628 ـ الرائد / أنس بن عبدالرحمن عبدالله بن غيث وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

629 ـ الرائد / ماجد بن صالح سالم الجعيب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

630 ـ الرائد الفني / علي بن صالح أحمد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

631 ـ الرائد / ماجد بن عبدالله عبيد الله الهذلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

632 ـ الرائد / علي بن سعيد غرمان العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

633 ـ الرائد / رامي بن أحمد حامد الزبيدي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

634 ـ الرائد / فيصل بن عبدالرحمن محمد العمري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

635 ـ الرائد / حزام بن علي حزام القحطاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

636 ـ الرائد / عبدالرحمن بن سعود أحمد العيسى وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

637 ـ الرائد / عبدالله بن علي علي اللحيدان وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

638 ـ الرائد / ماجد بن ناصر سعد المطيويع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

639 ـ الرائد / عبدالعزيز بن علي سالم أبو ثنين وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

640 ـ الموظف م 11 / مريع بن محمد ناصر آل ذيب وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

641 ـ الموظف 11 / عبدالرحمن بن سليمان عبدالعزيز المزروع وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

642 ـ النقيب البحري / محمد بن عبدالله عبدالعزيز الراشد وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

643 ـ النقيب المهندس / أحمد بن جار الله عبدالعزيز الفهد وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

644 ـ النقيب / فيصل بن عبدالله محمد التركي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

645 ـ النقيب / عبدالرحمن بن عبدالله عواد الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

646 ـ النقيب / هشام بن راشد سعد الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

647 ـ النقيب / شريف بن حمدي محمد المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

648 النقيب / سعود بن عبدالرحمن محمد بن عسكر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

649 النقيب / عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز آل عوين وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

650 ـ النقيب / علي بن حماد علي البطاح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

651 ـ النقيب / نايف بن عبدالله سعد البقميوسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

652 ـ النقيب / إبراهيم بن مصهف علي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

653 ـ النقيب / عبدالعزيز بن عبدالله عبدالمحسن السيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

654 ـ النقيب / علي بن محمد علي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

655 ـ النقيب / فارس بن سرحان عبدالملك الطويرقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

656 ـ النقيب / تركي بن ماجد غنام الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

657 ـ النقيب / صالح بن حمد محمد آل سويدان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

658 ـ النقيب / حسين بن مسفر حسين القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

659 ـ النقيب / مشعل بن محمد عبدالرحمن الخضير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

660 ـ النقيب / عمر بن محمد نافع المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

661 ـ النقيب / عبدالله بن ظاهر عياده الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

662 ـ النقيب / صالح بن عبدالله إبراهيم النويصر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

663 ـ النقيب / مشاري بن منصور يحيى الرشيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

664 ـ النقيب / قاعد بن سعود قاعد العتيبي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

665 ـ النقيب / ناصر بن فهد ناصر السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

666 ـ النقيب / عبدالعزيز بن خالد حمد القاعد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

667 ـ النقيب / عيسي بن محمد عبدالله الراشد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

668 ـ النقيب البحري / صالح بن عبدالله صالح العريمه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

669 ـ النقيب البحري / تميم بن كفاح محمد الخميس وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

670 ـ النقيب البحري / شجاع بن عايض فدغوش الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

671 ـ النقيب البحري / عبدالله بن محمد صالح الطواله وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

672 ـ النقيب البحري / مهند بن حمد ناصر بن عوشن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

673 ـ النقيب البحري / عبدالرحمن بن عبدالله محمد العليمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

674 ـ النقيب البحري / حمد بن عبدالرحمن حمد السنيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

675 ـ النقيب / فراس بن حمد محمد الشايع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

676 ـ النقيب / أحمد بن فهد محمد السليمان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

677 ـ النقيب / سليمان بن صالح سليمان الحسيان وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

678 ـ النقيب / عواض بن عوض الله عبيد الله السلمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

679 ـ النقيب / عمرو بن محمد علي العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

680 ـ النقيب / محمد بن ناصر محمد الشهرانيوسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

681 ـ النقيب الفني / عبدالاله بن حسن أحمد الحياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

682 ـ الموظف م 10 / بندر بن عبدالرحمن سليمان المسبحي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

683 ـ الملازم الأول الطيار / سعد بن سعيد سعد الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

684 ـ الملازم الأول / عبدالمجيد بن مطلق عيد الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

685 ـ الملازم الأول / سامي بن علي صالح السعودي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

686 ـ الملازم الأول / عبدالله بن محمد عبدالله الماضي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

687 ـ الملازم الأول / يحيى بن مبارك حبلص الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

688 ـ الملازم الأول / ملوح بن سعيد محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

689 ـ الملازم الأول / راكان بن زيد ناصر شنار وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

690 ـ الملازم الأول / عبدالله بن سعد محمد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

691 ـ الملازم الأول / عبدالله بن شبيب سعد السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

692 ـ الملازم الأول / فيصل بن أحمد علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

693 ـ الملازم الأول / فهد بن سعد جريد الجريد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

694 ـ الملازم الأول / محمد بن عبدالله علي السلمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

695 ـ الملازم الأول/ سلطان بن وصل الله ضيف الله المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

696 ـ الملازم الأول / علي بن حشر علي الجنيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

697 ـ الملازم الأول / عبدالعزيز بن إبراهيم عبدالعزيز الشثري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

698 ـ الملازم الأول / محمد بن إبراهيم محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

699 ـ الملازم الأول / عبدالله بن عبدالرحمن عبدالله الفراج وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

700 ـ الملازم الأول / محمد بن جرمان محمد السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

701 ـ الملازم الأول / عبدالجواد بن مفلح محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

702 ـ الملازم الأول / عبدالله بن محمد عبدالله الضبعان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

703 ـ الملازم الأول / عوض بن جمعان أحمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

704 ـ الملازم الأول المهندس / عبدالله بن فرحان محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

705 ـ الملازم الأول / عبدالعزيز بن علي عثمان الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

706 ـ الملازم الأول / ريان بن محمد صالح الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

707 ـ الملازم الأول المهندس / أسامة بن متعب الغثيان الرويلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

708 ـ الملازم الأول / عبود بن حاضر مبارك السلولي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

709 ـ الملازم الأول / محمد بن سالم عبدالله الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

710 ـ الملازم الأول / صالح بن هديبان حويان الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

711 ـ الملازم الأول / فهد بن عبدالله أحمد الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

712 ـ الملازم الأول / حسام بن فريح عواد البلوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

713 ـ الملازم الأول / محمد بن علي حسين آل غانم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

714 ـ الملازم الأول / أسامة بن خالد عبدالرحمن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

715 ـ الملازم الأول المهندس / عبدالرحمن بن هادي بلقاسم حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

716 ـ الملازم الأول / طارق بن فهد علي الثمالي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

717 ـ الملازم الأول / إدريس بن عبدالله إدريس الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

718 ـ الملازم الأول / عمر بن عبدالرحمن سعيد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

719 ـ الملازم الأول / خالد بن ناصر محمد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

720 ـ الملازم الأول / عبدالله بن عيد حطيحط الحازمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

721 ـ الملازم الأول / فيصل بن ذيب عبدالله العصيمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

722 ـ الملازم الأول / حسن بن محمد حجر البارقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

723 ـ الملازم الأول / عبدالله بن أحمد عبدالله المزيني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

724 ـ الملازم الأول / عبدالعزيز بن جميع حسن السفياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

725 ـ الملازم الأول / عبدالسلام بن مشيب عبدالله الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

726 ـ الملازم الأول / فصيل بن محمد سعيد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

727 ـ الملازم الأول / فدغم بن محمد عبدالله المنصور وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

728 ـ الملازم الأول / وليد بن لافي دميحان المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

729 ـ الملازم الأول /عبدالرحمن بن عبدالعزيز مرعي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

730 ـ الملازم الأول / مهند بن عبدالرحمن عيضه الجعيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

731 ـ الملازم الأول / محمد بن أحمد محمد الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

732 ـ الملازم الأول / سعد بن طامي محمد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

733 ـ الملازم الأول / عبدالمجيد بن خليفه معيوف المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

734 ـ الملازم الأول / مؤيد بن عبدالرحمن ناصر بن جديد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

735 ـ الملازم الأول / ثامر بن محمد صالح الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

736 ـ الملازم الأول طبيب / محمد بن علي محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

737 ـ الملازم الأول / عبدالله بن حسن ظافر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

738 ـ الملازم الأول / دليح بن علي حسن شعبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

739 ـ الملازم الأول / سامي بن محمد حسن العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

740 ـ الملازم الأول / فارس بن فهيد فارس السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

741 ـ الملازم الأول / سعد بن عبدالرحمن سعد آل بن علي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

742 ـ الملازم أول البحري / عبدالرحمن بن أحمد خلف الله الحارثي وسام الملك سلمانا من الدرجة الثالثة

743 ـ الملازم أول البحري/ يوسف بن عبدالله عبدالرحمن السويدان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

744 ـ الملازم أول البحري/ عبدالعزيز بن أحمد عبدالعزيز السديس وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

745 ـ الملازم أول / سلمان بن خالد سلطان آل سعود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

746 ـ الملازم أول / فيصل بن محمد جمعان المالكي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

747 ـ الملازم أول / عبدالعزيز بن محمد حسين القحطاني وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

748 ـ الملازم أول / عبدالله بن أحمد محمد السعيد وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

749 ـ الملازم أول / ظافر بن سعد ظافر العمري وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

750 ـ الملازم أول / مسفر بن أحمد مسفر الغامدي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

751 ـ الملازم أول / سلطان بن صنيدح سلطان البقمي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

752 ـ الملازم أول / مشعل بن نايف مقعد الدهينه وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

753 ـ الملازم أول / جلوي بن علي مهدي الأكلبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

754 ـ الملازم أول / إبراهيم بن يحيى محمد معشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

755 ـ الملازم أول / هشام بن دخيل عبدالله الدخيل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

756 ـ الموظف م 9 / عبدالرحمن بن أحمد محمد العواد وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

757 ـ الموظف م 9 / عقيل بن حياوي عقيل الشمري وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

758 ـ الملازم / محمد بن سعيد عايد الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

759 ـ الملازم / محمد بن ذيب مسفر القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

760 ـ الملازم / عبدالرحمن بن سليمان علي الحريصي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

761 ـ الملازم / محمد بن خالد محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

762 ـ الملازم / يحيى بن ناصر يحيى الشريف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

763 ـ الملازم الأول / سعود بن مطلق مفلح السهلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

764 ـ الملازم الأول / خالد بن سعود معيض المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

765 ـ الملازم / خالد بن يحيى محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

766 ـ الملازم / عثمان بن أحمد عبدالله المنتشري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

767 ـ الملازم / خالد بن مريع محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

768 ـ الملازم / يحيى بن عبدالله محمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

769 ـ الملازم الأول / محمد بن سالم بركوت الخميسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

770 ـ الملازم / ناصر بن محمد حمد الزياد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

771 ـ الملازم الأول / محمد بن باشر مشعان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

772 ـ الملازم / مطلق بن عبدالله سعد العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

773 ـ الملازم / خليل بن محمد خليل ابوديه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

774 ـ الملازم الأول / سامي بن محمد علي ناشب حمدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

775 ـ الملازم / عوض بن سعيد عوض العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

776 ـ الملازم / فيصل بن جهز جزاء الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

777 ـ الملازم / سعد بن شويمان غنيمان الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

778 ـ الملازم / جاسر بن صالح صالح سيلان وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

779 ـ الملازم البحري / عبدالله بن محمد سعيد السرحاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

780 ـ الموظف م 8 / تركي بن عمير زبن العتيبي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

781 ـ الموظف م 8 / منصور بن حسن عبدالله الأحمري وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

782 ـ الموظف م 8 / عبدالمجيد بن عبد الرحمن إبراهيم السويلم وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

783 ـ الرئيس الرقباء / صالح بن حسين جحوش آل فاضل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

784 ـ الرئيس الرقباء / فهد بن حسن محمد حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

785 ـ الرئيس الرقباء / سعود بن موسي أحمد مدرباء وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

786 ـ الرئيس الرقباء / موسي بن أحمد جابر حقوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

787 ـ الرئيس الرقباء / يحيى بن عبده محمد خرمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

788 ـ الرئيس الرقباء / سالم بن صالح علي آل مبطي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

789 ـ الرئيس الرقباء / زياد بن حنش مسفر الخثعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

790 ـ الرئيس الرقباء / سعيد بن سعد فهيد الرساسمه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

791 ـ الرئيس الرقباء / أحمد بن جبران أحمد الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

792 ـ الرئيس الرقباء / زهير بن محمد صالح الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

793 ـ الرئيس الرقباء / حسن بن أحمد حسن البارقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

794 ـ الرئيس الرقباء / حسن بن صالح عايض الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

795 ـ الرئيس الرقباء / علي بن أحمد جبران علابي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

796 ـ الرئيس الرقباء / ظافر بن مفلح عبدالرحمن زلفة وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

797 ـ الرئيس الرقباء / حمد بن سالم محمد اللبيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

798 ـ الرئيس الرقباء / علي بن محمد علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

799 ـ الرئيس الرقباء / على بن عبدالله سالم القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

800 ـ الرئيس الرقباء / شبيب بن مسعود شبيب الوادعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

801 ـ الرئيس الرقباء / عبدالله بن عبيد حمود الحرشني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

802 ـ الرئيس الرقباء / محمد بن جبران حنين الكعبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

803 ـ الرئيس الرقباء / دحيم بن عبدالله عايض الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

804 ـ الرئيس الرقباء / سالم بن محمد سالم القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

805 ـ الرئيس الرقباء / علي بن محمد أحمد حمدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

806 ـ الرئيس الرقباء / خالد بن سعيد مبيريك آل مبيريك وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

807 ـ الرئيس الرقباء / يحيى بن سلمان جابر الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

808 ـ الرئيس الرقباء / علي بن محمد علي شراحيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

809 ـ الرئيس الرقباء / ماهر بن محمد أحمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

810 ـ الرئيس الرقباء البحري/ عبدالعزيز بن شخص صالح الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

811 ـ الرئيس الرقباء / زهيان بن فطيم زهيان المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

812 ـ الرئيس الرقباء / فهد بن منير هليل العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

813 ـ الرئيس الرقباء البحري/ محمد أحمد صالح الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

814 ـ الرئيس الرقباء / يحيي بن سعيد سالم آل عندل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

815 ـ الرئيس الرقباء / عوض بن هديان شويط المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

816 ـ الرئيس الرقباء / شباب بن محمد شباب العامري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

817 ـ الرئيس الرقباء / عبد الرزاق بن حسن محمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

818 ـ الرئيس الرقباء / صالح بن عبدالله سارح القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

819 ـ الرئيس الرقباء / سعيد بن حسين محمد آل دريم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

820 ـ الرئيس الرقباء / ناصر بن منصور عواد البلوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

821 ـ الرئيس الرقباء / محمد بن علي ضيف الله الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

822 ـ الرئيس الرقباء / محمد بن عبده مهدي حمدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

823 ـ الرئيس الرقباء / عبدالله بن محمد سعيد الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

824 ـ الرئيس الرقباء / حسن بن حسين جابر الخالدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

825 ـ الرئيس الرقباء / أحمد بن مشبب عبدالله الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

826 ـ الرئيس الرقباء / ظافر بن عبدالله مبارك الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

827 ـ الرئيس الرقباء / يحيى بن حمد أحمد معافا وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

828 ـ الرئيس الرقباء / عبدالكريم بن عيسي علي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

829 ـ الرئيس الرقباء البحري/ عبدالله بن علي شنيف الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

830 ـ الرئيس الرقباء البحري / محمد بن ناصر محمد شبيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

831 ـ الرئيس الرقباء / سالم بن عبدالله علي العلياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

832 ـ الرئيس الرقباء / ماجد بن سعيد محمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

833 ـ الرئيس الرقباء / حسن بن محمد سعيد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

834 ـ الرئيس الرقباء / محمد بن سعيد غيثان القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

835 ـ الرئيس الرقباء / هيثم بن أحمد عبدالعزيز السلمان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

836 ـ الرئيس الرقباء / علي بن أحمد علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

837 ـ الرئيس الرقباء / ناصر بن محمد عامر البيشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

838 ـ الرئيس الرقباء / حمود بن عبد المحسن سعد محبوب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

839 ـ الرئيس الرقباء / فهد بن محمد عبدالمحسن السيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

840 ـ الرئيس الرقباء / علي بن محمد عبدالله الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

841 ـ الرئيس الرقباء / عادل بن فهد صالح الحميدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

842 ـ الرئيس الرقباء / علي بن محمد سعيد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

843 ـ الرئيس الرقباء / عامر بن جميحان مفرح القرني وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

844 ـ الرئيس الرقباء / سعد بن عبدالله سعد القرني وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

845 ـ الرئيس الرقباء / محمد بن سلمان يحيى الفيفي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

846 ـ الرئيس الرقباء / محمد بن أحمد مطر العيسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

847 ـ رئيس الرقباء / سعود بن عائض مطر المغيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

848 ـ رئيس الرقباء / عبدالله بن علي محمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

849 ـ رئيس الرقباء / سعد بن علي محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

850 ـ رئيس الرقباء / عدنان بن محمد سعد الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

851 ـ رئيس الرقباء / علي بن صالح عزيز الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

852 ـ رئيس الرقباء / عبدالله بن عامر أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

853 ـ رئيس الرقباء / حسن بن محمد علي الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

854 ـ رئيس الرقباء / عبدالله بن محمد علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

855 ـ رئيس الرقباء / عبدالرحمن بن غازي معاضد المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

856 ـ رئيس الرقباء / علي بن خزام عبدالرحمن رويبع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

857 ـ رئيس الرقباء / محمد بن حمدان أحمد الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

858 ـ رئيس الرقباء / علي بن أحمد عبدالله عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

859 ـ رئيس الرقباء / محمد بن فهد صنيتان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

860 ـ رئيس الرقباء / يوسف بن علي حسن القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

861 ـ رئيس الرقباء / حامد بن أحمد محمد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

862 ـ رئيس الرقباء / محمد بن سعيد عتيق الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

863 ـ رئيس الرقباء / مسفر بن علي ظهران الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

864 ـ رئيس الرقباء / حامد بن محمد عوده الحبيشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

865 ـ رئيس الرقباء / عبدالله بن راشد محمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

866 ـ رئيس الرقباء / عبدالله بن محمد غندف الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

867 ـ رئيس الرقباء / عايض بن غازي نوار العصيمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

868 ـ رئيس الرقباء / فيصل بن عبدالله حمد الدمجان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

869 ـ رئيس الرقباء / خالد بن أحمد محمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

870 ـ رئيس الرقباء / عبدالله بن مسفر علي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

871 ـ رئيس الرقباء / أحمد بن زاهر معيض الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

872 ـ رئيس الرقباء الفني/ خودان بن علي عبدالرحمن القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

873 ـ رئيس الرقباء / حسن بن محمد عبدالله العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

874 ـ رئيس الرقباء / عبدالله بن علي أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

875 ـ رئيس الرقباء / أحمد بن محمد علي آل زايد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

876 ـ الموظف م 6 / مساعد بن عبدالعزيز حمد بن خثران وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

877 ـ الموظف م 6 / محمد بن حمد عبدالعزيز العساف وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

878 ـ الرقيب الأول / إبراهيم بن سويلم لهب العتيبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

879 ـ الرقيب الأول / لطفي بن محمد عبدالله الخديدي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

880 ـ الرقيب الأول / أحمد بن محمد أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

881 ـ الرقيب الأول / محمد بن عبده محمد العسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

882 ـ الرقيب الأول / فايح بن ضيف الله مشعان البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

883 ـ الرقيب الأول / عمر بن علي عبدالله طميحي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

884 ـ الرقيب الأول / سلطان بن علي يحيى عواجي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

885 ـ الرقيب الأول / منيف بن دهام غازي الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

886 ـ الرقيب الأول / جبران بن حسين يحيى المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

887 ـ الرقيب الأول / يحيى بن أحمد حسين جذمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

888 ـ الرقيب الأول / محمد بن أحمد هادي آل أحمد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

889 ـ الرقيب الأول / عمر بن ناصر عمر السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

890 ـ الرقيب الأول / فائز بن سعد فائز الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

891 ـ الرقيب الأول / يحيى بن حسن هيازع البارقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

892 ـ الرقيب الأول / عبدالله بن علي عبدالله حمدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

893 ـ الرقيب الأول / سعيد بن صفر سعيد الفهمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

894 ـ الرقيب الأول / موسي بن علي غانم عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

895 ـ الرقيب الأول / جمعان بن غانم حديد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

896 ـ الرقيب الأول / أحمد بن محمد أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

897 ـ الرقيب الأول / موسي بن عبدالله بركات العسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

898 ـ الرقيب الأول / عبدالله بن محمد سعيد الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

899 ـ الرقيب الأول / أحمد بن عبدالرحمن مسعود الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

900 ـ الرقيب الأول / يحيى بن ظافر حمود الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

901 ـ الرقيب الأول / سعيد بن مشبب محمد الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

902 ـ الرقيب الأول / عبدالله بن مده علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

903 ـ الرقيب الأول / أحمد بن عيسى موسى مشيخي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

904 ـ الرقيب الأول / هادي بن محمد عامر عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

905 ـ الرقيب الأول / بدر بن فهاد لافي الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

906 ـ الرقيب الأول / خالد بن مفلح سالم القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

907 ـ الرقيب الأول / حسن بن يحيى أحمد الكعبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

908 ـ الرقيب الأول / على بن مبارك مرعي العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

909 ـ الرقيب الأول / ترکي بن فضاء تركي السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

910 ـ الرقيب الأول / عبدالله بن محمد عبدالله الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

911 ـ الرقيب الأول / حسن بن محمد حسن آل مسعود الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

912 ـ الرقيب الأول / سليمان بن عبيد حمدان الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

913 ـ الرقيب الأول / فهد بن ضويان وقيان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

914 ـ الرقيب الأول / فهد بن مبرك بن عويد الروقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

915 ـ الرقيب الأول / هزاع بن عايش شتيوي العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

916 ـ الرقيب الأول / عبدالملك بن جازي شجاع العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

917 ـ الرقيب الأول / سامي بن عبيد مبارك العصيمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

918 ـ الرقيب الأول / بدر بن محمد محسن العصيمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

919 ـ الرقيب الأول / عبد السلام بن صالح عبدالله الصالح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

920 ـ الرقيب الأول / عيسي بن عبدالله حمود الكثيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

921 ـ الرقيب الأول / محمد بن فالح عالي الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

922 ـ الرقيب الأول / مشعل بن ملفي مرزوق العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

923 ـ الرقيب الأول / سلطان بن محمد علي الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

924 ـ الرقيب الأول / علي بن سعد محمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

925 ـ الرقيب الأول / سعيد طارش مستور الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

926 ـ الرقيب الأول / محمد بن صلبان عبده عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

927 ـ الرقيب الأول / عقيل بن حسين علي حلوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

928 ـ الرقيب الأول / جابر بن محمد عبدالله ذاکر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

929 ـ الرقيب الأول / علي بن أحمد محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

930 ـ الرقيب الأول / فطيس بن مرعي مسفر الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

931 ـ الرقيب الأول / راشد بن منصور حسين الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

932 ـ الرقيب الأول / يحيى بن عيسى أحمد أبوحية وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

933 ـ الرقيب الأول / عبدالرحمن بن مشخص مازون العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

934 ـ الرقيب الأول / جميل بن عبدالرحمن حسين الجميعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

935 ـ الرقيب الأول / عبدالله بن علي ناصر آل نبهان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

936 ـ الرقيب الأول / هيف بن معدي يحيى آل متعب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

937 ـ الرقيب الأول / عبدالرحمن بن مسعود سليمان المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

938 ـ الرقيب الأول / سالم بن علي جابر حريصي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

939 ـ الرقيب الأول / سعيد بن محمد سعيد الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

940 ـ الرقيب أول البحري / صالح بن محمد شوعي نجمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

941 ـ الرقيب أول البحري / خالد بن عبدالله أحمد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

942 ـ الرقيب أول البحري / بدر بن خميس حامد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

943 ـ الرقيب أول البحري / فيصل بن أحمد مساوي بجوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

944 ـ الرقيب أول البحري / صالح بن سعيد محمد الخثعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

945 ـ الرقيب الأول / محمد بن مسعود هويدي الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

946 ـ الرقيب الأول / جعفر بن عبدالله جعفر الدرويش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

947 ـ الرقيب الأول/ عبدالرحمن بن صالح عبدالرحمن الدحيم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

948 ـ الرقيب الأول / فيصل بن راضي هذيل المخلفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

949 ـ الرقيب الأول / سلطان بن ساطي عبدالله العسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

950 ـ الرقيب الأول / عبدالمجيد بن أحمد عبده اللهبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

951 ـ الرقيب الأول / عبدالله بن علي مغير الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

952 ـ الرقيب الأول / ناصر بن عبدالله ناصر العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

953 ـ الرقيب / عبدالعزيز بن أحمد عبدالله العزاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

954 ـ الرقيب / عبدالرحمن بن زياد شديد الحربي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

955ـ الرقيب / صلاح بن فرج مصلح المطيري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

956 ـ الرقيب / مزيد بن حماد مزيد المظيبري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

957 ـ الرقيب / حسن بن مسعود حسن المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

958 ـ الرقيب / فهد بن محمد مسعود الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

959 ـ الرقيب / علي بن حامد علي العامري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

960 ـ الرقيب / محه بن عبده عبده صفحي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

961 ـ الرقيب / جابر بن يحيى حسن كريري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

962 ـ الرقيب / أحمد بن هادي محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

963 ـ الرقيب / عبدالله بن مسرع محمد آل مفروي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

964 ـ الرقيب / أحمد بن موسى عوض الربعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

965 ـ الرقيب / موسي بن محمد يحيى محزري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

966 ـ الرقيب / مزهر بن عبدالله حميدي المنتشري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

967 ـ الرقيب / حسن بن أحمد جبران کعبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

968 ـ الرقيب / أحمد بن هاشم سعيد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

969 ـ الرقيب / محسن بن محمد محسن الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

970 ـ الرقيب / يحيى بن قاسم جبران الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

971 ـ الرقيب / منصور بن أحمد هادي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

972 ـ الرقيب / الحسين بن محمد محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

973 ـ الرقيب / إبراهيم بن محمد حسن عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

974 ـ الرقيب / سلطان بن عبدالله محمد حمدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

975 ـ الرقيب / مساعد بن سعد مشبب الأصلعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

976 ـ الرقيب / محسن مهدي محمد مسملي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

977 ـ الرقيب / يحيى بن علي محمد حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

978 ـ الرقيب / عبدالله بن علي مستور القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

979 ـ الرقيب / إبراهيم بن محمد علي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

980 ـ الرقيب / محمد مشبب عايض الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

981 ـ الرقيب / جابر بن حسن محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

982 ـ الرقيب / عبدالله بن شوعي عبدالله غوير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

983 ـ الرقيب / مرعي بن محمد يوسف عجيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

984 ـ الرقيب / حسن بن محمد حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

985 ـ الرقيب / فايز بن وعلان عوضه الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

986 ـ الرقيب / حامد بن محمد سعد الروقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

987 ـ الرقيب / سعيد بن محمد مبارك العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

988 ـ الرقيب / محمد بن مبشر عبده عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

989 ـ الرقيب / عطية بن أحمد عبدالله الزبيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

990 ـ الرقيب / علي بن هدي مساوي معشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

991 ـ الرقيب / علي بن محمد علي البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

992 ـ الرقيب / نائف بن عائض سبيل الرشيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

993 ـ الرقيب / علي بن محمد محسن دغريري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

994 ـ الرقيب / أحمد بن مصلح طما الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

995 ـ الرقيب البحري / فهد بن محمد عبدالعزيز النداف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

996 ـ الرقيب / عبدالله بن فراج خليوي العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

997 ـ الرقيب / ناصر بن عبدالعزيز ناصر السمرين وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

998 ـ الرقيب / عبد الرحمن بن جمعان سفر الخثعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

999 ـ الرقيب / هشام بن عبده موسي الحازمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1000ـ الرقيب / عبدالله بن ماجد ضبيب العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1001 ـ الرقيب / علي بن أحمد علي الطميحي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1002 ـ الرقيب / موسي بن علي حسن طوهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1003 ـ الرقيب / عادل بن مشعل منيع الجعيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1004 ـ الرقيب / ضيف الله بن ذبيان ضيف الله القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1005 ـ الرقيب / خالد بن مشبب سعيد آل ناصر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1006 ـ الرقيب / عبدالعزيز بن محمد علي البارقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1007 ـ الرقيب / محمد بن عبدالله أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1008 ـ الرقيب / يحيي بن مفرح سلمان حريصي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1009 ـ الرقيب / مبارك بن عبدالله علي مبارك وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1010 ـ الرقيب / محمد بن أحمد محمد صميلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1011 ـ الرقيب / محمد بن بخيت ضيف الله الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1012 ـ الرقيب / مفرح بن يحيى أحمد المعزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1013 ـ الرقيب / علي بن سعيد أحمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1014 ـ الرقيب / سلمان بن عوض معدي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1015 ـ الرقيب / مفرح بن جبران مفرح المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1016 ـ الرقيب / يحيى بن علي هادي دغريري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1017 ـ الرقيب / متعب بن أحمد مريع محزري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1018 ـ الرقيب / محمد بن جابر علي صهلولي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1019 ـ الرقيب / صالح بن جمعان خلف الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1020 ـ الرقيب / عبدالله بن ذاكر عبدالله البارقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1021 ـ الرقيب / بدر بن سعد مشعل الخثعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1022 ـ الرقيب / سيف بن علي مهدي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1023 ـ الرقيب / علي بن محمد علي الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1024 ـ الرقيب / حمد بن حسين سيف القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1025 ـ الرقيب / عبدالرحمن بن عايض سعيد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1026 ـ الرقيب / أحمد بن سالم محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1027 ـ الرقيب / إبراهيم بن علي صالح المنتشري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1028 ـ الرقيب / مزيد بن أحمد مسواك قيسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1029 ـ الرقيب / قاسم بن سالم أحمد زيداني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1030 ـ الرقيب / سلطان بن عمر سلمان الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1031 ـ الرقيب البحري / فهد بن ناجم سياف البيشي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

1032 ـ الرقيب البحري / أحمد بن سعد علي الغامدي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

1033 ـ الرقيب البحري / عقيل بن حنش عقيل العيسي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

1034 ـ الرقيب البحري / علي بن محمد عوض الحاتمي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

1035 ـ الرقيب البحري / حسين بن موسي حسن البيشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1036 ـ الرقيب البحري / محمد بن أحمد إبراهيم الزوعاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1037 ـ الرقيب البحري / محمد بن غرم الله محمد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1038 ـ الرقيب البحري / علي بن سالم علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1039 ـ الرقيب البحري / عيد بن ردود حسن السفياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1040 ـ الرقيب البحري / ناصر بن جبار إبراهيم الحدري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1041 ـ الرقيب البحري / حسن بن عيسى أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1042 ـ الرقيب البحري / سعيد بن محمد أحمد الثبيتي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1043 ـ الرقيب / سعد بن ضيف الله حسن الثبيتي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1044 ـ الرقيب / عبدالرحمن بن محمد عبدالله القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1045 ـ الرقيب / محمد بن سعيد علي العطوي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

1046 ـ الرقيب / منصور بن ناصر أحمد المجنوني وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

1047 ـ الرقيب / عبدالرحيم بن عبدالرحمن صالح الخيبري وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

1048 ـ الرقيب الفني / أحمد بن منصور محمد الوابصي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1049 ـ وكيل الرقيب / عجمي بن خلف شبيب الروقي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

1050 ـ وكيل الرقيب / علي بن جابر علي الشهري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

1051 ـ الوكيل الرقيب / مشاري بن فهد محمد اليحياء وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

1052 ـ الوكيل الرقيب / حمد بن سند مسند المطيري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

1053 ـ الوكيل الرقيب / بالقاسم بن مده علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1054 ـ الوكيل الرقيب / أحمد بن عبدالله علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1055 ـ الوكيل الرقيب / سعد بن عبيد سعد الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1056 ـ الوكيل الرقيب / سعيد بن علي حافظ القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1057 ـ الوكيل الرقيب / محمد بن معدي علي القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1058 ـ الوكيل الرقيب / حسين بن فرحان حسن المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1059 ـ الوكيل الرقيب / مشاري بن محمد زويد السواط وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1060 ـ الوكيل الرقيب / حميد بن إبراهيم محمد الشويش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1061 ـ الوكيل الرقيب / علي بن يعقوب ظافر حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1062 ـ الوكيل الرقيب / علي بن حسين محسن دربشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1063 ـ الوكيل الرقيب / مفيد بن محمد مفيد مجممي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1064 ـ الوكيل الرقيب / هادي بن قاسم محمد بكري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1065 ـ الوكيل الرقيب / مرعي بن حسن أحمد آل جابر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1066 ـ الوكيل الرقيب / أحمد بن يحيى أحمد الأمير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1067 ـ الوكيل الرقيب / يحيى بن علي محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1068 ـ الوكيل الرقيب / عبدالله بن علي أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1069 ـ الوكيل الرقيب / أحمد بن علي يحيى محنشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1070 ـ الوكيل الرقيب / يعقوب بن يحيى علي حمدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1071 ـ الوكيل الرقيب / صقر بن علي محمد كعبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1072 ـ الوكيل الرقيب / حمد بن حسين محمد سحاري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1073 ـ الوكيل الرقيب / عبدالرحمن بن أحمد جابر محزري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1074 ـ الوكيل الرقيب / محمد بن حسن علي ازيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1075 ـ الوكيل الرقيب / ماجد بن عبدالله مفرح الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1076 ـ الوكيل الرقيب / سلمان بن ناصر جبار صهلولي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1077 ـ الوكيل الرقيب / احمد بن عبدالله محمد متمبك وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1078 ـ الوكيل الرقيب / محمد يحيى أحمد غزواني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1079 ـ الوكيل الرقيب / سالم بن محمد حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1080 ـ الوكيل الرقيب / أحمد بن مفرح علي المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1081 ـ الوكيل الرقيب / محمد بن عبدالله صالح اليامي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1082 ـ الوكيل الرقيب / رزاح بن معيوف شعيفان البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1083 ـ الوكيل الرقيب / مبارك بن عوض عائز المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1084 ـ الوكيل الرقيب / يحيى بن حسن فرحان السلمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1085 ـ الوكيل الرقيب / إسماعيل بن يحيى حسين ماطر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1086 ـ الوكيل الرقيب / حسين بن محمد حسين جعفري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1087 ـ الوكيل الرقيب / أحمد بن عبدالله علي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1088 ـ الوكيل الرقيب / أسامة بن عبدالله علي حناني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1089 ـ الوكيل الرقيب / ظافر بن مشبب ظافر الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1090 ـ الوكيل الرقيب / عبدالله بن يحيى شريف الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1091 ـ الوكيل الرقيب / حسن بن علي حسن عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1092 ـ الوكيل الرقيب / عبدالرحمن بن حمود يوسف الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1093 ـ الوكيل الرقيب / أنور بن يحيى شريف المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1094 ـ الوكيل الرقيب / فرحان بن حسن يحيى المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1095 ـ الوكيل الرقيب / موسي بن عثمان محمد الأسمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1096 ـ الوكيل الرقيب / خالد بن جبران حسين الجابري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1097 ـ الوكيل الرقيب / حسين بن مهدي محمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1098 ـ الوكيل الرقيب / بدر بن محمد مدخين البارقي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1099 ـ الوكيل الرقيب / جابر بن محمد علي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1100 ـ الوكيل الرقيب / ياسر بن محمد مرعي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1101 ـ الوكيل الرقيب / حسن بن محمد زايد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1102 ـ الوكيل الرقيب / طاهر بن عبدالله علي أشيب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1103 ـ الوكيل الرقيب / محمد بن أحمد علي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1104 ـ الوكيل الرقيب / أحمد بن شوعي علي قيسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1105 ـ الوكيل الرقيب / سعيد بن ظافر مسفر العلياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1106 ـ الوكيل الرقيب / عبدالعزيز بن عبدالله عيادة العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1107 ـ الوكيل الرقيب / بندر بن يحيي سليمان العبدلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1108 ـ الوكيل الرقيب / عبدالرحمن بن عامر أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1109 ـ الوكيل الرقيب / معبر بن سويد يحيى كليبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1110 ـ الوكيل الرقيب / صالح بن أحمد عواض العماري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1111 ـ الوكيل الرقيب / حسن بن علي عبدالله الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1112 ـ الوكيل الرقيب البحري / أحمد بن يحيي حسن الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1113 ـ الوكيل الرقيب البحري / هشام بن حسين علي دواري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1114 ـ الوكيل الرقيب البحري/ عبادل بن يوسف علي الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1115 ـ الوكيل الرقيب / حسين بن محمد عبده قصادي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1116 ـ الوكيل الرقيب / يحيى بن علي علي مطهري وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

1117 ـ الوكيل الرقيب / حسان بن سليمان جمعان المالكي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

1118 ـ الوكيل الرقيب / نايف بن نواف رده العيلي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

1119 ـ الوكيل الرقيب / بكيري بن محمد سني الزبيدي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة

1120 ـ العريف / عبدالوهاب بن سعد ناصر المتعب وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

1121 ـ العريف / صالح بن الحميدي خلف المطيري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

1122 ـ العريف / عبدالمجيد بن نداء سعد العتيبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

1123 ـ العريف / مسفر بن غصاب مذعف الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1124 ـ العريف / أحمد بن حمزه علي الغبيشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1125 ـ العريف / حسين بن مقبول حسين الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1126 ـ العريف / حمزة بن إبراهيم علي الناشري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1127 ـ العريف / سلمان بن سعود مساعد الثبيتي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1128 ـ العريف / ماجد بن حسين مرجان غبيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1129 ـ العريف / فارس بن علي حسين العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1130 ـ العريف / إبراهيم بن حسن بركات الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1131 ـ العريف / سعيد بن محمد يحيى القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1132 ـ العريف / وليد بن محمد جابر الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1133 ـ العريف / أحمد بن إبراهيم عامر عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1134 ـ العريف / ذاکر بن خليل علي آل المغربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1135 ـ العريف / يحيى بن علي شعبان عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1136 ـ العريف / حسين بن محمد صليعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1137 ـ العريف / غريب سعود بن محمد صواب العماري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1138 ـ العريف / محمد بن أحمد أحمد لغبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1139 ـ العريف / محمد بن امطارش حسن غزواني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1140 ـ العريف / موسي بن جابر محمد الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1141 ـ العريف / حسن بن عيسي محمد مخرش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1142 ـ العريف / محمد بن عبدالله علي عواجي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1143 ـ العريف / خلف بن علي يحيى المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1144 ـ العريف / تركي بن علي محمد صعدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1145 ـ العريف / ابراهيم بن ياسين احمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1146 ـ العريف / أحمد بن حسن محمد ال علي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1147 ـ العريف / يحيى بن معبرد بنان العسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1148 ـ العريف / عبد الخالق بن عبدالله محمد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1149 ـ العريف / يحيى بن ابراهيم محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1150 ـ العريف / محمد بن هادي صالح ال قريع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1151 ـ العريف / احمد بن علي احمد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1152 ـ العريف / موسي بن محمد موسي خيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1153 ـ العريف / عبدالله بن عبدالرحمن سعيد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1154 ـ العريف / فواز بن حسين غراف الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1155 ـ العريف / فهد بن علي رابح المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1156 ـ العريف / نايف بن جاير مسفر القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1157 ـ العريف / ماجد بن سالم أسعد الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1158 ـ العريف / محمد بن عبدالرحمن سعد الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1159 ـ العريف / حمزة بن راشد احمد المشرفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1160 ـ العريف / جابر بن احمد محمد العيسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1161 ـ العريف / وليد بن قاسم علي ابوعمرين وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1162 ـ العريف / ابراهيم بن مفرح علي الهلالي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1163 ـ العريف / الحسن بن ابراهيم احمد العوضي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1164 ـ العريف / محمد بن عبدالله علي حناني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1165 ـ العريف / حمد بن صالح سعيد آل دمشق وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1166 ـ العريف / ابراهيم بن علي صديق حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1167 ـ العريف / سعيد بن محمد يحيى الحاتمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1168 ـ العريف / يحيى بن سالم هادي المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1169 ـ العريف / عبدالعزيز بن عويض عايد المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1170 ـ العريف / علي بن محمد محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1171 ـ العريف / صديق بن محمد مهدي حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1172 ـ العريف / محمد بن نشبان غثوان اللغبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1173 ـ العريف / محمد بن موسي سعيد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1174 ـ العريف / أسامة بن زيد إبراهيم العبدلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1175 ـ العريف / سالم بن علي حسين جذمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1176 ـ العريف / خالد بن عايد ملفي الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1177 ـ العريف / قادري بن محمد حسن دغريري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1178 ـ العريف / محمد بن مسفر سلمان البيشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1179 ـ العريف / صغير بن إبراهيم علي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1180 ـ العريف / صالح بن محمد مداوي آل زبنه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1181 ـ العريف / عيد بن سليم سالم العطوي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1182 ـ العريف / خالد بن جزاء عبدالله العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1183 ـ العريف / يحيي بن سلمان مفرح الريثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1184 ـ العريف / جمال بن عواد زبن العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1185 ـ العريف / محسن بن عبدالله علي مسملي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1186 ـ العريف / هاشم بن داوود أسعد العبسي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

1187 ـ الجندي الأول / محمد بن يحيى حسن كعبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة

1188 ـ الجندي الأول / عواض بن أحمد صويلح الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1189 ـ الجندي الأول / محمد بن أحمد محمد العامري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1190 ـ الجندي الأول / محمد بن فرج مبارك الكربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1191 ـ الجندي الأول / أحمد بن علي عيسى آل إبراهيم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1192 ـ الجندي الأول / وليد بن محمد محمد كعبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1193 ـ الجندي الأول / جابر بن علي جابر الحريصي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1194 ـ الجندي الأول / محمد بن شوعي مثني عاتي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1195 ـ الجندي الأول / علي بن أحمد هادي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1196 ـ الجندي الأول / عبدالله بن أحمد سعد الحاتمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1197 ـ الجندي الأول / أحمد بن يحيى علي صهلولي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1198 ـ الجندي الأول / مسفر بن سعيد علي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1199 ـ الجندي الأول / يوسف بن مفرح مسعود الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1200 ـ الجندي الأول / طراد بن علي عواض الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1201 ـ الجندي الأول / ماجد بن صالح عائض القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1202 ـ الجندي الأول / إبراهيم بن أحمد مزعوي عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1203 ـ الجندي الأول / أحمد بن جابر محمد آل هيصم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1204 ـ الجندي الأول / عبدالله بن إبراهيم أحمد آل مشعل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1205 ـ الجندي الأول / إبراهيم بن طالع جابر الهلالي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1206 ـ الجندي الأول / حسن بن علي محمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1207 ـ الجندي الأول / خالد بن حمد سالم أبو روزه وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

1208 ـ الجندي / إبراهيم بن عبدالله أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1209 ـ الجندي / فهد بن سالم مسلم الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1210 ـ الجندي / صليح بن مصلح صالح الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1211 ـ الجندي / حسن بن هليل مفتون الفهمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1212 ـ الجندي / محمد بن يحيي إبراهيم ضامري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1213 ـ الجندي / عبدالله بن باحص علي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1214 ـ الجندي / محمد بن هادي حمدان الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1215 ـ الجندي / يحيى بن علي علي سفياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1216 ـ الجندي / محمد بن إبراهيم موسى الهلالي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1217 ـ الجندي / عبدالله بن أحمد محمد سلامي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

1218 ـ الطبيب / وليد بن عبدالكريم عبدالعزيز أبو خضير وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1219 ـ الطبيب / عاطف بن حبشي خليل السحاري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1220 ـ الطبيب / يوسف بن عبدالقادر شيبة الحمد وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1221ـ الطبيب / يحيي بن شليان بخيت الحبيشي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1222 ـ الطبيب / محمد بن عبدالرحمن ضاوي العتيبي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1223 ـ الطبيب / عبدالمجيد بن عبدالعزيز عبدالرحمن العتي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1224 ـ الطبيب / عبدالله بن عامر محمد آل خشيل وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1225 ـ الطبيب / عبدالعزيز بن علي زيد الخالدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1226 ـ الطبيب / عبدالرحمن بن مشعان عوض المغيري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1227 ـ الطبيب / سعيد بن عوض محمد الأحمري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1228 ـ الطبيب / سعد بن صالح عبدالله العليان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1229 ـ الطبيب / خالد بن سليمان إبراهيم النجاشي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1230 ـ الصيدلي / مشعل بن عايض نايف المطيري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1231ـ الصيدلي / عبدالرحمن بن خازم ناصر الأسمري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1232 ـ الطبيبة / سناء بنت محمد خليل فقيه وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1233 ـ الطبيبة / عديلة بنت طلعت محمود قطان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1234 ـ الطبيبة / نجلاء بنت خضر عبدالله المالكي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1235 ـ الطبيبة / نوفاء بنت العفري عشوي العنزي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1236 ـ الطبيبة / هدى بنت عبدالحميد محمد الفرائضي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1237 ـ الطبيبة / سامية بنت عبدالله محمد بخاري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1238 ـ الطبيبة / فاطمة بنت سليمان عبدالرحمن الصبحي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

1239 ـ الطبيبة / نوف بنت ياسين صالح اندرقيري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة

كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة (الثالثة)، للمقدم البحري الركن / عبد الله بن عبدالرحمن بن غيث من منسوبي وزارة الدفاع، نظراً لما قام به من أعمال وإنجازات متميزة في المجالات العسكرية والأمنية والمهمات الموكولة إليه.