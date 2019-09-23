العدل : الحبس سنة أو غرامة 3 آلاف ريال عقوبة إهانة العلم الوطنى

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت وزارة العدل أن جريمة إهانة العلم الوطني أو العلم الملكي، هي الحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو الغرامة بمبلغ لا يزيد على ٣ آلاف ريال.

وأوضحت أن العقوبة تشمل كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأي طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي، أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية، أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة، كراهةً لسلطة الحكومة، أو لتلك الدولة، وكان ذلك علنًا، أو في محل عام، أو في محل مفتوح للجمهور.

من جانب آخر، اكتسى مقر وزارة العدل في الرياض والمحاكم المختلفة في الرياض ومناطق المملكة المختلفة باللون الأخضر، احتفاءً باليوم الوطني الـ89 الذي يوافق اليوم 23 سبتمبر 2019.