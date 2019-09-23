بلدية الواديين تحتفي بالذكرى بقافلة تحكي أصالة الماضي وإزدهار الحاضر

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فافي الألمعي
أطلقت بلدية الواديين، قافلة في يوم احتفاء الوطن بالذكرى التاسع والثمانون، تجسد عبق التاريخ وأصالة الماضي وتراثه الخالد، إلى جانب إزدهار وزهو الحاضر وروح المستقبل .
وأوضح رئيس بلدية الواديين علي سعيد آل مسعود، أن الفكرة تأتي ضمن جهود البلدية الهادفة في تفعيل الدور المجتمعي، بجهودها الذاتية، من خلال المشاركة في فرحة الوطن الـ(٨٩)، بالتعريف بتراث مملكتنا الغالية وثقافتها، إلى جانب التنمية والإنجازات العمرانية في ظل القيادة الرشيدة .
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