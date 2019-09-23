شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الثانى للتصويت فى انتخابات المجلس الوطنى بـ 118 مركزا خارج الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر اليوم الاثنين، عمليات التصويت فى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى لأعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين خارج الإمارات فى 118 مركزا انتخابيا فى مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية التابعة للدولة.

ويعتبر إجمالى من يحق لهم المشاركة بالانتخابات فقط 337 ألفاً و738 عضواً فيما النظام يحدد الأسماء والأعداد لمن يحق لهم الترشح والاقتراع.

ويخوض الانتخابات 479 مرشحاً ومرشحة، ووفقا للحساب الرسمى للجنة الوطنية للانتخابات على تويتر، يحق لأعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين خارج الدولة الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات فى مراكز الانتخاب التى حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات فى مراكز الانتخاب التى ستقام فى مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية للدولة فى الخارج.

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كما يجرى التصويت المبكر فى 1 أكتوبر المقبل وحتى 3 منه، ويوم التصويت الرئيس داخل الإمارات فى 5 أكتوبر المقبل.

ويعتبر المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات السلطة الرابعة فى الدولة، وله دوره البرلمانى والاستشارى كممثل لشعب الإمارات كافة، وتم تأسيسه فى عام 1972.

وتمتد عضوية المجلس إلى 4 سنوات من تاريخ اجتماعه الأول، ومرّ المجلس بمرحلتين مرحلة التأسيس (من 1971 إلى 2004 )، ومرحلة التطور، والتحسين، والإصلاح (منذ 2006).

ويتشكل من 40 عضواً، يتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، ويُنتخب النصف الآخر من قبل الشعب (توزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء كما يلى: أبو ظبى - 8 مقاعد، دبى- 8 مقاعد، الشارقة - 6 مقاعد، رأس الخيمة-6 مقاعد، عجمان - 4 مقاعد، أم القيوين - 4 مقاعد، الفجيرة - 4 مقاعد).