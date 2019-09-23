شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات الجوف بالسعودية تحتفى باليوم الوطنى الـ89 للمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت مستشفيات منطقة الجوف باليوم الوطنى الـ 89 للمملكة، متزينة بالعلم السعودى وصور القادة. وحسب وكالة "واس"، تزين مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصى بسكاكا بالإضاءة الخضراء على كامل المبنى في تحفة فنية احتفالا بيوم الوطن، وعددٍ من اللافتات التى تحمل عبارات الهمة والاحتفاء بالوطن وصور القادة. وفى مستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا اكتسى اللون الأخضر المبنى فى لوحة فنية شكلت إضافة رائعة لاحتفالات الجوف ورفع الراية خفاقة، فيما تزين مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمجسم مميز فى بوابة المستشفى كتب عليه أحب المملكة العربية السعودية وفى الداخل بالبالونات الخضراء والبيضاء.

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