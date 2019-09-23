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مقتل 15 مسلحا من قوات الوفاق فى مواجهات مع الجيش الليبى جنوبى طرابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 15 مسلحا من قوات حكومة الوفاق اليوم الاثنين، فى مواجهات مع الجيش الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر فى جنوب العاصمة طرابلس.

وأفاد مصدر طبى ليبى ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية ـ بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش الليبى وقوات الوفاق فى منطقة "السبيعة" الواقعة جنوب طرابلس، ما أسفر عن مقتل 15 من قوات الوفاق و20 جنديا من الجيش.

وتأتى هذه التطورات عقب ساعات من إعلان مصدر عسكرى ليبى تجدد المواجهات بين قوات الوفاق الوطنى وقوات الجيش الليبى فى ضواحى العاصمة الليبية طرابلس.

 

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