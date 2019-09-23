شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والسعودية يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، فضلا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، على الروابط التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين والتنسيق المشترك فى جميع المجالات والملفات، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ" 74 " للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

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وقدم آل نهيان والوفد المرافق التهنئة لوزير الخارجية السعودى، بمناسبة اليوم الوطنى الـ"89" للمملكة العربية السعودية، معربا عن تمنياته للمملكة والشعب السعودى بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.