شكرا لقرائتكم خبر عن وليد المعلم: مستعدون للتعاون مع المبعوث الأممى لتيسير الحوار السورى السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السورى، أن بلاده ملتزمة بالعملية السياسية، مجددا استعدادها لمواصلة التعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإنجاح مهمته بتيسير الحوار السورى السورى للوصول إلى حل سياسى بالتوازى مع ممارسة حقها الشرعى والقانونى فى الاستمرار فى مكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المعلم قوله، خلال اجتماعه مع جير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بأنه جرى خلال اللقاء بحث القضايا المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية وآليات وإجراءات عملها بما يضمن قيامها بدورها وفق إجراءات واضحة ومتفق عليها مسبقا وبعيدا عن أى تدخل خارجي.

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وأشار المعلم، إلى أن الاجتماع كان إيجابيا ووجهات النظر متفقة على التأكيد بأن الشعب السورى هو الوحيد الذى له الحق بقيادة العملية الدستورية وعلى ضرورة أن يقوم السوريون بتقرير مستقبلهم بأنفسهم دون أى تدخل أو ضغوطات خارجية.

بدوره قدم بيدرسون عرضا حول نتائج لقاءاته التى أجراها فى الفترة الماضية..مشيدا بالتقدم الحاصل فى العملية السياسية ومؤكدا استعداده لبذل الجهود اللازمة للمساهمة فى تيسير الحوار السورى السورى وتحقيق النتائج المرجوة.