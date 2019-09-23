شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع الصين فى كافة المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، إن بلاده تولى أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الصين فى كافة المجالات.

جاء ذلك فى كلمة مقتضبة ألقاها رئيس الوزراء العراقى، خلال الدورة الثالثة لمنتدى التعاون الاقتصادى العراقى الصينى، الذى نظمته السفارة العراقية لدى الصين اليوم الاثنين فى العاصمة بكين.

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وقدم عبد المهدى، خلال مراسم افتتاح المنتدى، التهانى للجانب الصينى بحلول الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، معربا عن أمله فى أن يعزز المنتدى العلاقات بين البلدين.

وأُقِيمت 6 جلسات خاصة موازية خلال فعاليات المنتدى، حيث أجرى حوالى 300 من رجال الأعمال الصينيين والعراقيين مناقشات حول التعاون الثنائى فى مجالات النفط والكهرباء والأمن والدفاع والإسكان والصناعة والنقل والاتصالات وغيرها.