مقتل أمنى وإصابة عسكرى فى اعتداء مسلح بولاية بنزرت التونسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى أحد أفراد الأمن التونسى مصرعه ، وأصيب عسكرى آخر صباح اليوم الاثنين، فى عملية طعن نفذها شخص فى محيط مقر محكمة الاستئناف بولاية بنزرت التونسية. Advertisements وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الداخلية خالد الحيوانى، فى تصريح صحفى له، إن الوحدات الأمنية تولت على الفور ملاحقة المعتدى والقبض عليه ، مشيرا إلى أنه يتم التحقيق حاليا لمعرفة أسباب ودوافع الاعتداء.

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