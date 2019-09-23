شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا باليوم الوطنى السعودى رئيس الإمارات يغير اسم شارع إلى الملك سلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى احتفالات المملكة العربية السعودية بيومها الوطنى، بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، تكريماً وتقديراً لإنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإعادة تسمية شارع المرسى (سابقاً) باسم "شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، تم الإطلاق بحضور الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذى، والسفير السعودى، وعدد 25 من مسئولى الحكومة، وذلك تزامناً مع احتفالات المملكة العربية السعودية الشقيقة بيومها الوطنى الـ89.