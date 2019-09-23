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الجيش السورى يعثر على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بريف حماة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت القوات السورية، اليوم الاثنين، على كمية كبيرة من الذخيرة والأسلحة المتنوعة من مخلفات الإرهابيين بريف حماة، وذلك خلال استكمال عمليات تمشيط قرية كفرنبودة شمال غرب مدينة حماة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الجهات المختصة - بالتعاون مع وحدات من الجيش السوري- واصلت عمليات تمشيط قرية كفرنبودة غرب حماة، وعثرت على أسلحة وذخائر من مخلفات المجموعات الإرهابية التابع أغلبها لتنظيم "جبهة النصرة".

وأوضحت الوكالة أن من بين الأسلحة التى عُثر عليها: رشاشات "بى كى سي"، و"بى كى تي"، وكمية كبيرة من ذخائر متنوعة، منها رشاشات متوسطة، وأسلحة خفيفة، إضافة إلى منظار، وقاعدة مدفع هاون 120.

 

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