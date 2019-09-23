آلاف الدولارات والدراهم والريالات السعودية داخل مرحاض طائرة بالسودان

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:

عثرت الجهات الأمنية في مطار الخرطوم الدولي بالسودان على أموال ضخمة داخل مرحاض طائرة في مطار الخرطوم. ونقلت المصادر أن الأموال التي عثر عليها عبارة عن (350) ألف دولار امريكي ونحو (25) ألف درهم اماراتي وحوالي (530) ألف ريال سعودي وتتجاوز الاموال المضبوطة (21) مليون جنيه سوداني.

وأشارت المعلومات الواردة الى أن الأموال كانت داخل كيس أسود وحسب المعلومات الواردة فإن أول شخص اكتشف تلك الاموال هو المضيفة بالطائرة والتي ظنتها في بادئ الأمر قنبلة فاستنجدت بطاقم التأمين وتم تحريز الطائرة وبتفتيش الجسم الغريب اتضح أنها عبارة عن أموال بالعملات الأجنبية مجهولة المصدر.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بنيابة الجمارك والتي بدورها سارعت بفتح تحقيق عاجل وأوقفت نحو (15) عاملاً بجانب توقيف (3) من طاقم التأمين وتم التحقيق معهم والإفراج عنهم.

وتشير المعلومات الى أن العمال بينهم مجموعة من العمال قاموا بتنظيف الطائرة وآخرين كانوا يحملون الآليات والمأكولات والمشروبات الى الطائرة التابعة لشركة ماكس التي تتبع للإمارات.

وفي السياق تمت مخاطبة الشركة التي تتبع لها الطائرة لمد السلطات السودانية بشريط التسجيل من كاميرات المراقبة داخل الطائرة لتحديد هوية واضع النقود وتنتظر السلطات رد الشركة لتحديد المسؤولية الجنائية او شطب الإجراءات.