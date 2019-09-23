الولادة بالهاتف.. حادث فريد من نوعه في إيطاليا

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الإثنين 23 سبتمبر 2019
ولادة طفل
كتب
متابعات_الخليج 365
في حادث فريد من نوعه، استطاع أحد الممرضين التابعين لخدمة الطوارئ في مدينة جنوة الإيطالية، مساعدة إحدى الأمهات على ولادة طفلها، ولكن هذه المرة بنصائح عبر الهاتف.
ووفقًا لصحيفة "ilsecoloxix" الإيطالية، دخلت إحدى الأمهات المقيمات في بلدية ريكو بشمال إيطاليا، ليلة الأربعاء الماضي، في حالة المخاض لولادة طفلها، فأسرع زوجها جيوفاني بطلب الإسعاف لنقل زوجته إلى المستشفى.
ويبدو أن الزوجة لم تتحمل الانتظار، الأمر الذي وضع الزوج في موقف صعب، إذ لم يبقَ أمامه أية فرصة سوى اتباع تعليمات موظف خدمات الطوارئ الصحية الإقليمية، الذي كان معه على الجهة الأخرى من الهاتف.
وخلال الاتصال وجه دانييلي تعليماته للزوج جيوفاني: "اتركها مستلقية، وعندما تأتي الانقباضات، أخبرها أن تدفع، وبدأت الرأس في الخروج"، وحافظ الزوج على هدوئه رغم بعض التوتر في البداية، ونجح في توليد زوجته وإخراج طفله من رحمها بسلام.
ولد أوجينيو بوزن 3 كيلوات و800 جرام، وهو الابن الثاني لإيلينا وجيوفاني اللذين قررا منحه اسمين إضافيين، هما ليوناردو ودانييلي، على اسم الممرض.
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