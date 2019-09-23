الإثنين 23 سبتمبر 2019

الالتهاب العضلي الليفي

الالتهاب العضلي الليفي هو حالة مرضية مزمنة، يطلق عليها "متلازمة الألم العضلي الليفي"، وهو عبارة عن آلام في مناطق عضلية متفرقة من الجسم، يصاحبه ألم في كثير من المناطق نتيجة الضغط الخفيف عليها.



ويصيب هذا المرض العضلات والمفاصل، ويسبب آلاما في جميع أنحاء الجسم، تصل إلى درجة أن لمس الجسم بأصابع اليد يسبب ألما شديدا، ويصاحبه شعور بالإرهاق والتعب دون أن تفعل شيئا يسبب الإجهاد، وعادة ما يصاب من يعاني من هذا المرض بالاكتئاب.

ويعتمد الأطباء في تشخيص هذا المرض حتى الآن على المعلومات التي أبلغ عنها المريض حول العديد من الأعراض، ولكن لا توجد أداة واضحة وسهلة الاستخدام لتقديم إجابة سريعة، وهو ما حاولت الدراسة الجديدة تجاوزه.

وأوضح الدكتور أحمد زغلول، أستاذ العظام بطب قصر العيني بمصر "إن النساء هن الأكثر إصابة بالالتهاب العضلي الليفي عن الرجال، ويزداد خطر الإصابة بالالتهاب العضلي الليفي مع التقدم في السن".

ويضيف: "يظهر الالتهاب العضلي الليفي، أحيانًا، كنتيجة لأزمة عاطفية أو إصابة جسدية، ولكن في القسم الأكبر من الحالات ليس هناك عامل مسبب أيا كان، لظهور الالتهاب العضلي الليفي".

كان باحثون أمريكيون قد عثروا لأول مرة على دليل بأن مرض "فيبروميالجيا" أو الذي يعرف عربيا باسم "الالتهاب العضلي الليفي"، يمكن اكتشافه من خلال عينات الدم، بما يمهد الطريق لإجراء تشخيص بسيط وسريع.

وحذر "زغلول" من أعراض الإصابة بالالتهاب العضلي الليفي وهي:

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1. آلام عامة ومتفرقة بالجسم مع الاستيقاظ من النوم وتنميل في الجسد والأطراف.

2. الأرق والكوابيس.

3. النسيان والشعور بدوخة مع عدم القدرة على التركيز.

4. الصداع المستمر والإرهاق مع أقل مجهود.

5. الضيق وعدم تحمل الصوت العالي.

6. التهاب القولون وانتفاخ المعدة بعد الأكل.

7. ألم واضطرابات أثناء الدورة الشهرية.

8. الاكتئاب والعزلة.