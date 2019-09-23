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وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطعت علاقاتها كافة مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، وذلك بسبب اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول العربية، وهو ما تنفيه باستمرار.
وأضاف الجار الله أن "الكويت ودول الخليج تربطهم بالولايات المتحدة الأمريكية شراكة استراتيجية وتحالف مهم يحظى بتنسيق من قبل جميع الأطراف".
وبسؤاله عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التصعيد في منطقة الخليج، قال الجار الله، إن "علاقة دول الخليج بواشنطن استراتيجية"، لافتا إلى المبادرة الأمريكية لإنشاء تحالف دولي يعني بأمن وحماية الملاحة البحرية. كما لفت إلى مشاركة الكويت في الاجتماعات التي عقدت في إطار التحالف المشار إليه بهدف التعرف على المزيد من تفاصيل المبادرة وبلورة موقف حياله.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأوضاع ملتهبة"... الكويت توجه دعوة إلى أطراف الأزمة الخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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