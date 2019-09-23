"الأوضاع ملتهبة"... الكويت توجه دعوة إلى أطراف الأزمة الخليجية

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ورداً على سؤال عن مدى تأثير الأوضاع التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط في إيجاد حل للأزمة الخليجية، والتي تقود الكويت وساطتها، وقال الجار الله، قي تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته السفارة الصينية لدى الكويت بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس الجمهورية، أن أوضاع المنطقة تقودنا في اتجاه أقرب إلى التفاؤل لحل الأزمة الخليجية، في ضوء حرص جميع الأطراف على دور الوساطة الكويتية، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطعت علاقاتها كافة مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، وذلك بسبب اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول العربية، وهو ما تنفيه باستمرار.

وأضاف الجار الله أن "الكويت ودول الخليج تربطهم بالولايات المتحدة الأمريكية شراكة استراتيجية وتحالف مهم يحظى بتنسيق من قبل جميع الأطراف".

وبسؤاله عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التصعيد في منطقة الخليج، قال الجار الله، إن "علاقة دول الخليج بواشنطن استراتيجية"، لافتا إلى المبادرة الأمريكية لإنشاء تحالف دولي يعني بأمن وحماية الملاحة البحرية. كما لفت إلى مشاركة الكويت في الاجتماعات التي عقدت في إطار التحالف المشار إليه بهدف التعرف على المزيد من تفاصيل المبادرة وبلورة موقف حياله.