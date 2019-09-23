ترقب وحذر بعد وصول وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل ‏الإرهاب إلى بيروت

وتأتي زيارة بيلينغسلي بالتزامن مع الإجراءات العقابية الأمريكية التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية بحق ‏أطراف لبنانية، وكانت آخرها إقفال مصرف "جمّال تراست بنك" وزيادة العقوبات على شخصيات مقربة من "حزب الله" اللبناني.

وأفادت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن جهات مصرفية واقتصادية لبنانية سَعت في الفترة ‏الأخيرة إلى الحصول على توضيحات من الجانب الأمريكي، حيال بعض الإجراءات ‏التي تردد أن الإدارة الأمريكية قررتها، وتطول بعض المصارف في لبنان، في سياق ‏الإجراءات التي اتخذت بحق "جمّال تراست بنك".‎

وبحسب المعلومات، فإن الجانب الأمريكي امتنع عن تقديم هذه التوضيحات، بل ‏على العكس إن الأجوبة التي تلقاها المصرفيون والاقتصاديون تحمل على القلق.

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‏وكشفت مصادر مصرفية لـ"الجمهورية" أن الجانب الأمريكي لم يقدم تطمينات، بل ‏على العكس، أكد على ما مفاده "يجب ألا يكون أحد مطمئنا على الإطلاق. فالقرار ‏المتعلق بالعقوبات هو في واشنطن، وليس في لبنان. ومن هنا، فإنّ أي قرار ‏أميركي يتّخذ في هذا الشأن، سيتبيّن مضمونه لحظة صدوره، وليس قبل ذلك".

وبحسب المصادر المصرفية، فإن هناك قلقا كبيرا يسود القطاع المصرفي، منذ صدور ‏القرارات العقابية الأمريكية بحق "جمّال تراست بنك"، وما زادَ القلق موجة ‏الشائعات التي ما زالت تطلق حول استهدافات تطال هذا القطاع‎.