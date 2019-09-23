وأوضحت الهيئة العامة للترفيه في السعودية ملابسات الحادث الذي تم توثيقه في مقطع فيديو متداول يظهر اشتعال إحدى منصات إطلاق الألعاب النارية بالقرب من استاد الملك فهد الدولي بالرياض، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
وأكدت الهيئة أن التحقيقات التي "تم إجراؤها فور وقوع الحادثة بالتعاون مع الجهات الأمنية بينت أن هناك خللًا وقع في مرحلة الإطلاق، نتج عنه إصابة طفيفة لطفلة وتمت معالجتها في الحال من قبل فرق الهلال الأحمر الموجودة بالموقع، ولم ينتج عن ذلك أي أضرار أخرى".
ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن منصات إطلاق الألعاب النارية حفاظا على سلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتعال منصة ألعاب نارية في احتفالات اليوم الوطني السعودي... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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