ما هو "الذباب الإلكتروني" وما دوره في احتجاجات الجزائر؟

تترافق مع مظاهرات الاحتجاج المناهضة للحكومة الجارية في الجزائر منذ أشهر، معركة إعلامية عبر الإنترنت في الجزائر، إذ يحاول المحتجون إبعاد المتصيدين المزعجين على الانترنت الذين يطلق عليهم اسم "الذباب الإلكتروني".

لقد أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح مؤخراً أن الانتخابات ستجري في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكان هذا أحدث تطور في عام حافل بالأحداث السياسية في الجزائر التي بدأت في فبراير/شباط الماضي وأدت إلى استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان.

لكن المحتجين الذين يريدون المزيد من الإصلاحات واصلوا النزول إلى الشوارع وكانت المعركة على مستقبل البلاد ساخنة بشكل خاص على وسائل التواصل الاجتماعي، التي طغت عليها المعلومات المضللة والأخبار المزيفة.

ماذا يجري في الجزائر؟

في 22 فبراير/شباط من العام الحالي، خرج الآلاف من الجزائريين في مظاهرات احتجاجاً على قرار عبد العزيز بوتفليقة الذي شغل منصب رئاسة البلاد منذ عام 1999، الترشح لفترة ولاية خامسة. وقد فاجأت الاحتجاجات وسعتها النظام.

وقالت داليا غانم، وهي الباحثة في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت: "لم نشهد هذا النوع من الاحتجاجات منذ تسعينيات القرن الماضي".

وفي محاولة للسيطرة على انتشار المعلومات حول الاحتجاجات عطل الدخول إلى شبكة الانترنت في أجزاء عديدة من البلاد، وفقاً لمنظمة "نت بلوكس"، التي تراقب التجاوزات على حرية استخدام الإنترنت.

Confirmed: Multiple internet disruptions detected across #Algeria as public demonstrations spread; targeted network shutdowns around #Algiers including Tizi Ouzou & Bordj Menaiel; incident ongoing #Algérie #KeepItOnhttps://t.co/qZdFr2621P pic.twitter.com/ZorSTaFlr8