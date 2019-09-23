شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن مهنئا النقلى بالعيد 89 للسعودية: نفخر بالمواقف العروبية للمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث سفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد على مارم برقية تهنئة بمناسبة العيد الوطني التاسع والثمانين للملكة العربية السعودية إلى سفير المملكة لدى القاهرة أسامة بن أحمد نقلى.

أكد مارم فى برقيته على العلاقات الأخوية التى تجمع السعودية واليمن، معربا عن مشاعر التقدير والفخر والاعتزاز بمختلف الأدوار والمواقف الأصيلة للمملكة الشقيقة ملكا وشعبا في سبيل الذود عن المقدرات والمصالح الاستراتيجية العليا للأمة العربية والإسلامية وما قامت به من إسهامات مضيئة ومشرفه لتعزيز أوضاع الأمن والاستقرار والتعايش السلمي بين الشعوب على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

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وأشاد مارم فى برقيته بما حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة من إنجازات ومكاسب تنموية عملاقة يعتز بها ويفتخر كل مواطن عربى.

وثمن مارم مواقف المملكة تجاه شعب اليمن وأعرب عن مشاعر العرفان والامتنان لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة على مواقفهم الثابتة والغيورة الى جانب الشعب اليمني وشرعيته الدستورية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي والتصدي لأطماع وعدوان النظام الفارسي الايراني الذي يستهدف امن واستقرار ومصالح دول المنطقة والعالم، مجددا تهانيه في العيد الوطني الـ ٨٩ الخالد والمجيد متمنيا للسعودية المزيد من العزة والسؤدد والتقدم والازدهار .