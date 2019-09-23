شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية: اعتقال 5 عناصر من داعش بمدينة الموصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على خمسة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى فى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى الواقعة شمالى البلاد.
وقال المتحدث باسم الداخلية العراقية ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ إن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال 5 عناصر من تنظيم داعش، وذلك عقب ورود معلومات استخباراتية دقيقة عن أماكن تواجدهم فى مدينة الموصل الواقعة شمال البلاد.
وأشار المسئول العراقى إلى أن من بين المعتقلين اثنين كانا يعملان فيما يسمى ب"الأمنية والبقية" خلال فترة سيطرة التنظيم على مدينة الموصل، موضحا أن عملية القبض تمت فى منطقة العبور بالجهة الغربية للجانب الأيمن لمدينة الموصل.
يأتى هذا عقب ساعات من إعلان مديرية الاستخبارات العسكرية فى العراق القبض على أحد الإرهابيين فى مدينة الموصل .
يذكر أن مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من المطلوبين من تنظيم "داعش" الإرهابى خلال عمليات أمنية تنفذها فى مناطق متفرقة من البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية العراقية: اعتقال 5 عناصر من داعش بمدينة الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.