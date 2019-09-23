شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الأسير: القوات الإسرائيلية تعتقل 51 فلسطينيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نادي الأسير الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 51 فلسطينيا من الضفة الغربية بما فيها القدس الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين.
وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه جرى اعتقال 25 فلسطينيا من بلدة العيسوية للاشتباه فى تورطهم فى إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على دوريات للشرطة.
وأضاف نادى الأسير فى بيان "من بين المعتقلين سيدة وأطفال أحدهم يبلغ من العمر 11 عاما وأشقاء وأسرى سابقون".
وقال "رافق عمليات الاعتقال اعتداءات على المواطنين وتخريب للمنازل لا سيما فى بلدة العيساوية".
وذكر المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية فى بيان أنه سيتم عرض المعتقلين ومن بينهم قاصرون على المحكمة في وقت لاحق اليوم.
وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى وجود ما يقرب من 5700 معتقل فلسطينى فى السجون الإسرائيلية بينهم نساء وأطفال.
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