"العربية": بدء محاكمة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائرى السابق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، محاكمة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائرى السابق، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية. يذكر أن وقائع الجلسات تجرى فى المحكمة العسكرية بالبليدة، التى ستعرف أطوار محاكمة سابقة من نوعها فى تاريخ القضاء الجزائرى، سواء من حيث ثقل المتهمين، أم نوعية التهم الموجه إلى هؤلاء، والمتعلقة بـ"التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية"، "والتآمر لتغيير النظام".

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