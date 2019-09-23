شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويطلق النار تجاه المزارعين والصيادين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلى اليوم الاثنين، النار صوب المزارعين والصيادين الفلسطينيين فى قطاع غزة، كما شنت حملة اعتقالات واسعة فى الضفة الغربية طالت 45 فلسطينيا.

وذكرت لجان الصيادين فى اتحاد العمل الزراعى فى بيان ان زوارق الاحتلال اطلقت النار صوب مراكب الصيادى غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة دون وقوع إصابات.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار صوب الاراضى الزراعية قرب موقع كوسوفيم العسكرى شرقى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة دون الابلاغ عن وقوع اصابات.

فى سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال تاجرا فلسطينيا على معبر بيت حانون (إيرز) المخصص لعبور الأفراد شمال قطاع غزة بعد استجوابه من الاحتلال عند المعبر الفاصل بين قطاع غزة والداخل الإسرائيلي.

وقال عبد الناصر فروانة المختص بشئون الأسرى إن سلطات الاحتلال اعتقلت هذا المواطن الذى يعد ثالث تاجر يتم اعتقاله بعد إجراء مقابلة مع الاحتلال فى المعبر منذ مطلع الشهر الجاري.

ووفقا لتقديرات فلسطينية، فإن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 100 فلسطينى من قطاع غزة منذ بداية العام فى حوادث مختلفة.

ورغم خروج إسرائيل من قطاع غزة منذ عام 2005 إلا أن الاحتلال لازال يحاصر القطاع بشكل كامل برا وبحرا وجوا ويقوم بعمليات عسكرية داخل القطاع من حين لآخر.

وشن الجيش الإسرائيلى 3 حروب ضد قطاع غزة (فى 2008، و2012 و2014)، لأهداف قالت إسرائيل إنها تتعلق بوقف الهجمات الصاروخية تجاه بلداتها، وتدمير قدرات المقاومة الفلسطينية التى تعرض أمنها للخطر.

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وفى الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم /الاثنين/ حملة اعتقالات واسعة طالت 45 فلسطينيا، 22 منهم فى بلدتى العيسوية وسلوان بالقدس المحتلة.

ففى القدس، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات معززة من جيش وشرطة ومخابرات الاحتلال داهمت قرية العيسوية، وانتشرت فى أحيائها، واقتحمت مجموعة من منازل المواطنين وفتشتها، وحطمت محتوياتها، وروعت قاطنيها، واحتجزتهم، وأرهبتهم بالكلاب البوليسية.

وفى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، أفاد مركز معلومات وادى حلوة، بأن قوات الاحتلال برفقة مخابراتها اقتحمت حى عين اللوزة بالبلدة،وانتشرت فى أحياء بلدة سلوان، وحررت مخالفات عشوائية للمواطنين، واحتجزت بعضهم، ودققت فى بطاقاتهم الشخصية، وأخضعتهم للتفتيش، فيما اندلعت مواجهات فى حى "أبو تايه" أطلق خلالها جنود الاحتلال وعناصر الشرطة الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز بصورة عشوائية، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفى رام الله "وسط الضفة"، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين بينهم والدة أسير، خلال عمليات دهم نفذتها فى حيى الماصيون، والمصايف بمدينة رام الله، وبلدتى بيرزيت، وبرهام شمالا، حيث اندلعت مواجهات خلال عمليات الدهم والاقتحام فى أحياء الماصيون والمصايف وبلدة بيرزيت، أصيب خلالها العديد من المواطنين بحالات اختناق جراء إلقاء الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

وفى جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من مخيم الدهيشة بمحافظة بيت لحم، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها، ومواطنين اثنين بمحافظة الخليل بعد أن داهمت عدة أحياء، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل المدينة الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتى حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت فى بطاقات راكبيها.

وفى "شمال الضفة"، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة قراوة بنى حسان بمحافظة سلفيت، وثلاثة من قرية حبلة بمحافظة قلقيلية، وخمسة شبان من مخيم جنين للاجئين، وأربعة شبان من محافظة طولكرم، أحدهم على حاجز عسكرى قرب قلقيلية.