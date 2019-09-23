شكرا لقرائتكم خبر عن علم الإمارات يزين مركبة الفضاء قبل انطلاقها إلى المحطة الدولية الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تزين الصاروخ "سويوز أف جى"، الذى سيحمل "مركبة سويوز إم أس 15"، وعلى متنها هزاع المنصورى أول رائد فضاء إماراتى إلى محطة الفضاء الدولية، بشعار مركز محمد بن راشد للفضاء وعلم الإمارات، إلى جانب علمى روسيا وأمريكا استعداداً للمهمة التاريخية.

و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، أُطلق الصاروخ سويوز، أول مرة عام 1966، ووضعت نظام الإطلاق شركة إنيرجيا كوروليف للصوارخ والفضاء، وصنعها مركز تطوير بحوث وإنتاج الصواريخ Progress فى سمارا فى روسيا.

والتقطت صورة صاروخ "سويوز أف جى"، من مرافق محطة بايكونور الفضائية فى كازاخستان، حيث يجرى تجميع المراحل الـ3 للصاروخ، قبيل رحلة الانطلاق.

من جهة أخرى، أوضح المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء الدكتور محمد ناصر الأحبابى، أن التحضيرات الأخيرة لانطلاق أول رائد فضاء إماراتى إلى محطة الفضاء الدولية تتم حسب الخطة المعتمدة.

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وأضاف، أن الرحلة ستستغرق نحو 6 ساعات للوصول والالتحام مع المحطة الفضائية، وتتضمن مهام محددة يتوجب على رائد الفضاء القيام بها بنفسه، ولدى كل رائد فضاء جدول مخصص يتضمن مجموعة من التجارب العلمية للقيام بها.

جاء ذلك خلال استضافة الوكالة، اليوم فى أبوظبى، مجموعة من سفراء وممثلى البعثات العربية الرسمية المعتمدين لدى دولة الإمارات فى زيارة رسمية للتعريف بالبرنامج الفضائى الوطنى ومشاريع الاستكشاف الفضائى للدولة.

واستمع الوفد إلى تاريخ القطاع الفضائى الوطني، ومراحل إطلاق مختلف المشاريع الفضائية، سواء على صعيد الاستكشاف الفضائى أو فى مجال الأقمار الصناعية، وآخر المستجدات فى القطاع.