شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للبيئة فى الكويت: الحبس سنة عقوبة المساس بالطيور المهاجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للبيئة فى الكويت تحذيرا لهواة الصيد البرى بعدم المساس بالطيور المهاجرة وصيدها، حيث تبدأ حاليا فترة هجرة الطيور التى تأخذ من الكويت مكانا لاستراحتها وتحديدا فى محمية الجهراء.

وقالت مصادر لجريدة "الأنباء" ألكويتية، إن القانون البيئى قد حدد فى مواده ولوائحه التنفيذية تواريخ وفترات محددة يمكن خلالها الصيد لأنواع محددة من الطيور، مشددا على أن فترة هجرة الطيور هى من الفترات التى لا يسمح فيها بالصيد للحفاظ على التنوع الأحيائى الذى تخلقه هذه الطيور أثناء عبورها البلاد.

وأوضحت أن القانون البيئى يحظر صيد أو قتل أو إيذاء أى من الكائنات الفطرية سواء البرية أو البحرية، كما أنه يحظر المساس بأعشاشها أو صغارها مما تترتب عليه مخالفات وغرامات.

Advertisements

ولفتت إلى أن عقوبة المخالفة هى الحبس مدة لا تزيد على السنة وغرامة مالية تتراوح بين 500 دينار و5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحق للضباط القضائيين مصادرة جميع الأدوات والكائنات التى يجرى ضبطها.

وأشارت إلى أن هناك بعض الجهات العلمية تقوم بالصيد لأهداف بحثية علمية ولكنها تقوم أولا باستخراج ترخيص لذلك من قبل الهيئة، وكذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة.