شكرا لقرائتكم خبر عن مادورو يشكر موسكو لدعمها سيادة فنزويلا وسلامة أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكر الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو اليوم الاثنين، روسيا لدعمها سيادة بلاده وسلامة أراضيها .

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن مادورو قوله فى مقابلة مع قناة "روسيا 24" : "روسيا أيدت بقوة، بقيادتها العالمية، سيادة فنزويلا وحقها فى السلام، وأشكر روسيا والشعب الروسى بأسره على تفهمهما وتضامنهما مع شعب فنزويلا".

وتابع:إن فنزويلا وروسيا يربطهما تاريخ طويل، وعلاقة وثيقة بين الزعيمين، مضيفا : "وبالطبع فى الأيام المقبلة، سنواصل تعزيز علاقاتنا".

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وفى سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، يوم الجمعة الماضي، أن الاستعدادات لزيارة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو إلى روسيا جارية.

وكانت احتجاجات قد بدأت ضد الرئيس نيكولاس مادورو، بعد فترة قصيرة من أدائه اليمين الدستورية بفنزويلا فى 21 يناير الماضى، حينما أعلن رئيس الجمعية الوطنية، خوان جايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للدولة، ليحصل على اعتراف من قبل عدد من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما دعمت روسيا والصين وعدد من الدول الأخرى، مادورو كرئيس شرعى وحيد للبلاد.