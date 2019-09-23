بريطانيا تحمل إيران مسؤولية عن الهجوم على "أرامكو"

مصطفى كامل/الخليج 365



حمّلت بريطانيا ، مساء الأحد، إيران المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف منشأتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية السعودية الأسبوع الماضي.



وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في تصريحات صحفية: "المملكة المتحدة تُسند المسؤولية بدرجة عالية جداً من الاحتمال إلى إيران" عن الهجوم.



وأضاف أن بلاده ستدرس المشاركة في الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتعزيز أمن السعودية.

وتابع: "سنعمل مع أصدقائنا الأمريكيين والأوروبيين لاتخاذ رد يحاول نزع فتيل التوترات في المملكة".

وشدد جونسون على الحاجة إلى رد دبلوماسي، لكنه قال إن "بريطانيا ستنظر في أي طلب لتقديم مساعدة عسكرية".

ومن المقرر أن يلتقي جونسون بالرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.

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وهذه هي المرة الأولى التي تحمل فيها بريطانيا بشكل مباشر إيران المسؤولية عن الهجوم على أرامكو.

والسبت قبل الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.

وتعد المنشأتان اللتان تم استهدافهما القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.

و"أرامكو" أو "الشركة العربية للزيوت السعودية"، هي أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج في المتوسط 10 ملايين برميل من النفط الخام يوميا.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، الأسبوع الماضي، إيران بالوقوف وراء الهجوم، مقابل نفي طهران لذلك.

وأعلنت الولايات المتحدة ، السبت، أنها سترسل تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج بطلب من المملكة العربية السعودية، والإمارات.

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