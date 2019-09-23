ساعة ذكية تراقب أداء القلب واللياقة البدنية

الإثنين 23 سبتمبر 2019

الساعة

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت شركة الإلكترونيات الأمريكية "موفادو" أحدث ساعاتها الذكية، "موفادو كونكت2" في نفس يوم طرح شركة آبل الأمريكية لساعتها الذكية الجديدة "آبل ووتش الفئة الخامسة".



وتستطيع الساعة "كونكت 2" مراقبة أداء القلب، ومستوى اللياقة البدنية عند المستخدم، وتعمل بنظام التشغيل "وير إس أو" الذي تطوره شركة غوغل.

وتطرح الشركة الساعة "كونكت 2" في 15 شكلاً مختلفاً للسيدات والرجال، ويبلغ قطر شاشتها 40 مليمتراً و42 مليمتراً. وكما في ساعة آبل، فإن "موفادو كونكت2" مزودة بشاشة تعمل بتكنولوجيا "أيه.إم.أو.إل.إي.دي" ، ويمكن ضبطها على آلاف الأوضاع وفقاً لتفضيلات المستخدمين.

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وتستطيع الساعة مراقبة أداء القلب باستخدام تكنولوجيا "غوغل أسيستنت" ومتابعة النشاط البدني باستخدام تطبيق "غوغل فيت"، إلى جانب تشغيل خدمات تحديد الموقع العالمي، بالأقمار الصناعية "جي.بي.إس" ونظام الدفع الإلكتروني "إن.إف.سي".

وتستطيع بطارية الساعة العمل لمدة تتراوح بين يومين وأربعة أيام قبل إعادة شحنها.

وتحتوي الساعة على قرص تخزين سعته 8 جيغابايت وذاكرة سعة واحد جيغابايت، وتعمل بالمعالج "كوالكوم سناب دراجون 3100" وتستطيع الاتصال بالهواتف الذكية التي تعمل بنظامي "أندرويد" أو "آي.أو.إس".

يبدأ سعرها من 492 دولاراً، مقابل 399 دولاراً لـ "آبل ووتش الفئة الخامسة".

ويمكن حالياً حجز هذه الساعة عبر الإنترنت حالياً، قبل طرحها في أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.