دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي شروط وضعها الملك سلمان لإنتاج فيلم وُلد ملكًا

كشف الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، عن شروط العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمنح الإذن بإنتاج الفيلم العالمي Born a King أو وُلد ملكًا، والذي يتناول سيرة الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز، والذي يُعرض تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني السعودي.

فخلال حلقة من برنامج بالمختصر الذي يُعرض على قناة MBC1 استعرضت تفاصيل الفيلم، قال الأمير تركي الفيصل أن الملك سلمان أمر بمراجعة كل مراحل الفيلم من قبل وزارة الإعلام ودارة الملك عبدالعزيز.



وأضاف قائلًا أن العاهل السعودي أمر كذلك بمراجعة نص السيناريو ليطابق الحقيقة، وليخرج الفيلم كذلك بعيدًا عن القالب الوثائقي ولا يفقد التشويق، حتى يجذب المشاهد لمشاهدة لقطات من حياة رجل عظيم معروف تاريخيًا وله مكانة اجتماعية مرموقة.

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وكانت تقارير قد ذكرت أن دور السينما السعودية والعالمية تستعد لعرض فيلم وُلد ملكًا بداية من الخميس 26 سبتمبر الجاري.



ويعد الفيلم إنتاجًا مشتركًا بين السعودية وعدة دول أوروبية، وتم تصويره ما بين الرياض ولندن.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي