الاستخبارات العراقية تلقي القبض على أحد إرهابيي "داعش" في الموصل

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الأحد، القبض على أحد الإرهابيين في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوي، شمالي البلاد.

وقالت المديرية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14، بالتعاون مع الفوج الأول "لواء 50" تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة "مخمور" بالموصل، وتسلميه إلى الجهة المعنية، مشيرة إلى أن العملية تمت من خلال كمين محكم ومعلومات استخبارية دقيقة.

وأضافت المديرية، في بيانها، أن المعتقل يعد من الإرهابيين الذين يرتبطون بقيادات تنظيم "داعش" الإرهابي المتواجدين في جبال "قرة جوج"، ومن المطلوبين للقضاء، بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة "4 إرهاب" .