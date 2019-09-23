رغدة السعيد توضح لـ"الوطن" كيف كشفت خدعة أديب عن محمود السيسي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلن الإعلامي عمرو أديب خلال إحدى فقرات حلقة برنامجه "الحكاية" المذاع على شاشة "mbc مصر"، أنه سيستضيف محمود عبد الفتاح السيسي خلال الحلقة، مؤكدًا ذلك لتكرار حديثه قائلًا: "أيوة محمود عبدالفتاح السيسي"، ليفسر متابعو البرنامج التنويه على أنه سيستضيف نجل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما تعمده أديب لتنفيذ مخططه ضد جماعة الإخوان الإرهابية.

وبعد انتظار الفقرة المرتقبة، فاجأ أديب المتابعين أن ضيفه هو محمود حمدي عبدالفتاح السيسي، العضو المنتدب لصيدليات 19011، وليس نجل الرئيس السيسي، في واقعة تشبه ما قام به المخرج تامر الخشاب، خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلى عكس معظم متابعي الإعلامي عمرو أديب، لم تقتنع الدكتورة رغدة السعيد، خبيرة لغة الجسد، باستضافته نجل الرئيس، حيث كتبت تدوينة عقب إعلان أديب مباشرةً، شكّت من خلالها في الأمر قائلةً: "‏يتهيألي كدة هيستضيف النائب اللي نزلوا صورته وقالوا عليه محمود عبد الفتاح السيسي".

وبعد 4 دقائق كتبت تدوينةً أخرى وجهتها إلى الهارب محمد ناصر الإعلامي الإخواني بقناة الشرق الموالية للجماعة الإرهابية، والذي أكد خلال برنامجه أن أديب سيستضيف نجل السيسي في محاولة لـ"تلميعه"، أكدت فيها هذه المرة أنه لن يستضيفه، حيث كتبت: "‏محمد ناصر بيستبق الشائعة: بيلمعه قبل ما ينزل الانتخابات عن ⁧‫#عمرو_أديب‬⁩ ها هااااي بصوت عمرو أديب.. بيشتغلك يا عم". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

السعيد فسّرت لـ"الوطن" ثقتها في عدم استضافة عمرو أديب لنجل الرئيس بأن لغة جسده وطريقة كلامه أخبرتاها بذلك، لافتةً إلى أنه أعلن عن استضافته بجملة "هنستقبل محمود عبدالفتاح السيسي"، والتي أكدها مرة أخرى مع رفع حاجبيه في محاولة لتقمص الجدية: "أيوة محمود عبدالفتاح السيسي"، وهو دليل على محاولته إقناع المتلقي بالتأكيد مرة أخرى، وتأكيد النفي نفي.

وأضافت أنه عاد بعد الفاصل ليتحدث عمّا قاله الإعلامي التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، بقوله: "قنوات الاخوان لحقت تطلع إشاعات وقال.. ها هاي"، وقال الكلمة الأخيرة بينما يرفع رأسه وذقنه قليلًا، في دليل على السخرية منه، والثقة الشديدة في أن ما قاله الإعلامي الإخواني لن يتحقق ولا توجد أي ثغرات من الممكن أن يستغلها لترويج إشاعته، وهو ما أكد لها أنه لن يستضيف نجل الرئيس. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وأردفت: "كذلك أن السياق الذي أعلن من خلاله استضافة محمود السيسي، يؤكد أنه لن يكون بأي حال من الأحوال نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أعلن في وسط الحلقة دون التنويه قبلها، وهو ما لا يتماشى على الإطلاق مع قيمة الضيف المتوقع، والذي يلزمه الإعلان عن استضافته قبلها والإعداد للحلقة والتنويه قبل بدايتها على الأقل".

من Dailymotion

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