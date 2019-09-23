"دموع في عيون وقحة".. كيف خدع أديب الإخوان في حلقة "محمود السيسي"؟

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

خدع الإعلامي عمرو أديب مشاهديه أثناء تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر" خلال حديثه عن صيدليات 19011.

وقال أديب، إنه سيستضيف في الفقرة المقبلة محمود عبدالفتاح السيسي: "معانا الفقرة اللي جايه محمود عبد الفتاح السيسي، معانا مين، محمود عبد الفتاح السيسي" دون ذكر لوظيفته، ما أربك المشاهدين والمتابعين؛ ظنًا منهم أنه محمود نجل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلا أنه بعد تقديم الفقرة تبين أنه محمود حمدي عبدالفتاح السيسي العضو المنتدب لصيدليات 19011.

وتعمد أديب تقديم الضيف بهذه الطريقة لتنفيذ مخططه ضد جماعة الإخوان الإرهابية، على غرار حرب الشائعات التي تحدث عنها المخرج التليفزيوني تامر الخشاب في مؤتمر الشباب الأخير والتي خدع من خلالها حضور المؤتمر، بعرض مجموعة من الفيديوهات والصور بعد إدخال تعديلها عليها ببرامج تعديلات الصور والفيديو، لكشف تأثير نشر الأكاذيب واستيضاح أن ما قد يُنشر على السوشيال ميديا قد يكون شائعات.

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وتصدر هاشتاج "محمود السيسي" قائمة بحث موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد إعلان أديب عن استضافته، إذ تكالبت لجان الإخوان الإلكترونية على نشر الخبر والمشاركة في الهاشتاج، والحديث عنه في قنوات الإخوان التي تبث من تركيا وهو ما كشف انسياقهم خلف كل معلومة دون التحقق منها لمجرد أنها تهاجم الدولة المصرية.

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وأربك إعلان "أديب" باستضافته محمود السيسي، أبواق الإخوان ومنهم الهارب محمد ناصر، وجعلهم يوجهون السباب للدولة المصرية. وقال الإخواني الهارب عبدالله الشريف، "محمود السيسي طالع ضيف عمرو أديب دلوقتي، والله العظيم مهزوزين وبيخبطوا وعاوزين يهدوا الشارع بأي شكل".

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بينما أشاد عدد من المواطنين بخدعة أديب إذ قال حساب يحمل اسم رغدة السيد، "عمرو أديب استخدم مع إعلام الإخوان كله سحبة مايكل يحلهم سحلة"، وكتب حساب يحمل اسم ملك تويتر: "تحس إن دي جول من جوال محمد صلاح، لعبها حلو". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أما أديب tنشر تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" عقب انتهاء حلقة برنامج "الحكاية" صورة من مسلسل "دموع في عيون وقحة" الذي يحكي عن الجاسوس المصري في إسرائيل "جمعة الشوان". والصورة مشهد جمع الفنان عادل إمام والذي جسّد شخصية "جمعة الشوان" والفنان صلاح قابيل "ضابط المخابرات الريس زكريا". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press