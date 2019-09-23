شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمم المتحدة: تقدم فى المباحثات حول اللجنة الدستورية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون إحراز تقدم حول تشكيل لجنة دستورية لإعادة إطلاق العملية السياسية فى هذا البلد الذى يعيش حرباً منذ عام 2011.
وأعرب بيدرسون ـ حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الاثنين، عن أمله فى تحقيق تقدم كبير فى المباحثات التى من المقرر أن يجريها اليوم مع وزير الخارجية السورى وليد المعلم فى العاصمة دمشق.
وكان بيدرسون قد وصل أمس الأحد، إلى العاصمة دمشق، لإجراء مباحثات حول اللجنة الدستورية السورية.
يشار إلى أن عملية تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد فى سوريا تعثرت منذ أشهر بسبب خلافات بين دمشق والأمم المتحدة حول تعيين بعض أعضائها.
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