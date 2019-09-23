شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سماء غائمة وسحب رعدية فى السعودية حار فى الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الاثنين، سماء غائمة وتكون السحب الرعدية فى السعودية، حار فى الكويت والبحرين ورطب فى الإمارات.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة إلى غائمة جزئيًا على جنوب وغرب المملكة، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة وتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المملكة الغربية والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، صحوا إلى غائم جزئياً على بعض المناطق، وتظهر السحب شرقا وجنوباً بعد الظهر، يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة شمالاً.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 36 كم/س أحياناً.



الإمارات

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الكويت

أفادت إدارة الأرصاد الجوية إن الطقس نهار اليوم، حار وتصل الحرارة العظمى الى 45 درجة، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة.

أما ليلا، فيكون الطقس معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة.



الكويت

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس، اليوم الاثنين، سيكون رطباً مع تشكل ضباب خفيف فى بعض المناطق فى البداية، لكنه حار نسبياً خلال النهار.

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، لكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار، ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة العظمى 39 م، والصغرى 28 م، الرطوبة النسبية العظمى 95%، والصغرى 25 %.



البحرين

سلطنة عمان

أفادت الهيئة العامة للطيران المدنى، أن طقس اليوم صحو إلى غائم جزئيا على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة، وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع تدفق السحب العالية والمتوسطة على الأجزاء الساحلية من محافظتى جنوب الشرقية والوسطى.