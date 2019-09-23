شكرا لقرائتكم خبر عن "كبار العلماء" فى السعودية: المملكة متمسكة بمبادئها نتيجة للسياسات الحكيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء فى السعودية، أن الله أنعم على هذه البلاد بنعم كثيرة يأتى فى طليعتها اجتماع كلمتها ووحدة ترابها على هدى من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود.

وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء فى بيان صادر عنها بمناسبة اليوم الوطنى الـ89، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه بتوفيق الله ثم نتيجة للسياسات الحكيمة التى يتبعها ملوك هذه البلاد إلى هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولى عهده الأمير محمد بن سلمان، ظلت هذه الدولة المباركة متمسكة بمبادئها وملتزمة بمنهجها، محافظة على الأسس التى قامت عليها، مؤثرة فى العالم بوسطيتها واعتدالها فى تنميته واستقراره.

وأوصت الهيئة، بالمحافظة على ما أنعم الله به على هذه البلاد من تمسكها بكتاب الله وسنة رسوله واجتماع الكلمة حول ولاة الأمر، دون أن يفرق بيننا تيارات وافدة، أو أحزاب لها منطلقاتها المتغايرة، امتثالا لقوله تعالى: "منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون".