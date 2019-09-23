وفد السعودية لدى الأمم المتحدة وقنصلية المملكة فى نيويورك يحتفلان باليوم الوطنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، وقنصلية المملكة العامة فى نيويورك احتفالا باليوم الوطنى الـ89، بحضور عدد من مندوبى الدول المعتمدين لدى الأمم المتحدة، وذلك بمقر الوفد الدائم فى نيويورك.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"وكان فى استقبال المهنئين، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمى، والقنصل العام للمملكة فى نيويورك بالإنابة عبدالرحيم الطلحى.
وأعرب الحضور خلال الاحتفال عن تهنئتهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، وللشعب السعودى كافة، بمناسبة اليوم الوطنى الـ89 للمملكة.
حضر الحفل نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوى، ومنسوبو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنسوبو قنصلية المملكة العامة فى نيويورك.
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