- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
خلال سؤالها عبر برنامج “الأبواب المتفرقة” الذي يعرض على قناة “mbc”، بسبب عدم خشوعها على النحو الأمثل في الصلاة.
واستفسرت السيدة من إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي عن سبب عدم خشوعها في الصلاة رغم حرصها الشديد عليها.
وقال المغامسي في رده على المتصلة، إنه بمجرد أنها تفكر في سبب عدم خشوعها فهذا يدل على أن نفسها توابة آمنة، ولكن البلاء فيمن يصلي ولا يخشع ولا يفكر في سبب عدم خشوعه، ومن ثم فإن مجرد السؤال عن السبب هو مفتاح خير عظيم ودلالة على الخوف من الله.
كانت هذه تفاصيل خبر متصلة تشكو باكية من عدم خشوعها في الصلاة.. والشيخ “المغامسي” يطمئنها (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.