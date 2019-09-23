متصلة تشكو باكية من عدم خشوعها في الصلاة.. والشيخ “المغامسي” يطمئنها (فيديو)

صحيفة الخليج الالكترونية

خلال سؤالها عبر برنامج “الأبواب المتفرقة” الذي يعرض على قناة “mbc”، بسبب عدم خشوعها على النحو الأمثل في الصلاة.

واستفسرت السيدة من إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي عن سبب عدم خشوعها في الصلاة رغم حرصها الشديد عليها.

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وقال المغامسي في رده على المتصلة، إنه بمجرد أنها تفكر في سبب عدم خشوعها فهذا يدل على أن نفسها توابة آمنة، ولكن البلاء فيمن يصلي ولا يخشع ولا يفكر في سبب عدم خشوعه، ومن ثم فإن مجرد السؤال عن السبب هو مفتاح خير عظيم ودلالة على الخوف من الله.