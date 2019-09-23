"فيسبوك" يطرح 4 مميزات جديدة لـ"واتس آب"

فيسبوك يطرح 4 مميزات جديدة لـواتس آب

الإثنين 23 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

حصل تطبيق التراسل الفورى "واتس آب" مؤخرا على تحديث جديد وفر للمستخدمين العديد من المميزات، التى تعد بمثابة تغييرات جذرية غير مسبوقة للمستخدمين، وهى المميزات التى نقلتها المنصة من النسخة التجريبية إلى النسخة العامة، ليستفيد منها كل المستخدمين، والتى نعرض أبرزها كما يلى:



- ميزة كتم الصوت الخفى

يمكن الآن لمستخدمى واتس آب كتم كافة الأصوات الخاصة بالإشعارات للتحديثات الخاصة بـ"الحالة" أو الرسائل، ففى السابق كان يمكن للمستخدمين فقط عمل "كتم جزئى" لتحديثات الحالة التى لا يرغبون فى رؤيتها، لكن حاليا يمكن للمستخدم عمل "كتم كامل" لكل تحديثات الحالة الخاصة بشخص ما من دون إجراء ذلك فى كل مرة.

- محاذاة الصور

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كما وفر واتس آب مؤشر جديدة للمحاذاة بين الصور والرموز التعبيرية والملصقات والنصوص، عند وضعها على الصور ومقاطع الفيديو والصور المتحركة بصيغة "GIF"، وهى الميزة التى كانت موجودة فى إنستجرام

- إصلاح أخطاء

كما وفر التحديث الجديد إصلاح بعض الأخطاء المتعلقة بنظام التشغيل iOS 13، فضلا عن لوحة المفاتيح وخدمة التخزين السحابى "آي كلاود" والرسوم المتحركة.

- الوضع المظلم:

كذلك فإن التحديث الجديد وفر للمستخدمين آيضا ميزة "الوضع المظلم"، فضلا عن إمكانية قفل التطبيق عبر بصمة الإصبع وغيرها من المميزات الأخرى.