شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: القمة "المصرية الأردنية العراقية" رسالة لوحدة الموقف بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس العراقى برهم صالح، أن القمة المصرية الأردنية العراقية، التى عقدت أمس الأحد، رسالة بليغة لوحدة الموقف وتأكيدا على التعاون الاقتصادى ووضع حلول سياسية فى سوريا وليبيا واليمن.

وكتب الرئيس العراقى عبر حسابه على تويتر: "قمة مصرية،أردنية،عراقية، رسالة بليغة لوحدة الموقف فى خضم صراعات وتنازعات إقليمية، تأكيد على التعاون الاقتصادى، وحلول سياسية فى سوريا وليبيا واليمن، وضرورة التهدئة وإبعاد شبح حروب جديدة عن المنطقة، مجددين الدعم للجهود العراقية لاستكمال النصر ضد الإرهاب بإعادة الاعمار وعودة النازحين".



الرئيس العراقى عبر تويتر

وعقدت فى نيويورك، أمس الأحد، قمة ثلاثية جمعت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، والملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق.

واستعرض القادة آخر تطورات مسار التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق، الذى دشنته القمة الثلاثية فى 24 مارس 2019، ونتائج الاجتماعات القطاعية التى عقدت على مدار الأشهر الستة الماضية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق السياسى والاقتصادى والاستراتيجى بين الدول الثلاث، للبناء على ما يتوافر لديها من إمكانات للتعاون والتنسيق، مع الاستمرار فى إعطاء الأولوية للتعاون فى مجالات الاستثمار والتجارة والإسكان والبنية التحتية، والعمل المشترك بين الدول الثلاث لتعزيز الأمن القومى العربى ومواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات.