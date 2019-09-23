شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدنى عراقى فى انفجار عبوة ناسفة جنوبى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر أمنى عراقى، أمس الأحد، عن إصابة مدنى بانفجار عبوة ناسفة جنوبى بغداد.

ووفقا لقناة "السومرية نيوز"، قال المصدر الأمنى إن عبوة ناسفة كانت موضوعة أمام منزل مواطن ضمن منطقة البياع انفجرت، مساء الأحد، ما أسفر عن إصابة مدير الشعبة الهندسية بدائرة صحة بغداد علاء خليل بجروح خطيرة.

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمنى نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة فى مناطق متفرقة من العاصمة.