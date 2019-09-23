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شكرا لقرائتكم خبر عن 5900 علم سعودى تزين الطرق والميادين فى الرياض احتفالا باليوم الوطنى الـ89 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت أمانة منطقة الرياض، تجهيز وتزيين طرقات وشوارع وجسور وميادين المدينة بالأعلام الوطنيّة والإضاءات الخضراء والإنارات التفاعلية واللوحات الاحتفالية، استعدادًا للاحتفاء باليوم الوطنى الـ89 للمملكة السعودية.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، نشرت أمانة الرياض 5900 علم وطنى فى الطرق الرئيسية والتقاطعات الحيوية والميادين، إلى جانب تركيب 2474 إضاءة خضراء و1040 لوحة احتفالية بمختلف الأحجام تحمل عبارات وطنية تؤكد تلاحم القيادة والشعب، كما جهزت 120 ألف هدية للسكان.
الأعلام السعودية تزين شوارع المملكة
وتنظم أمانة الرياض فعالية "خدمة وطن"، وهى فعالية مجتمعية تتيح للسكّان والمتطوعين المشاركة فى أعمال الزراعة والنظافة تعبيرًا عن الولاء للقيادة والانتماء للوطن، فى الحدائق وحول المساجد، إلى جانب استكمال زراعة حديقة جديدة.
وتشارك العديد من الجهات الحكومية والأهلية وبالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض عبر إضاءة المبانى والأبراج باللون الأخضر لتكتمل المظاهر الاحتفالية فى الطرقات والأماكن العامة.
الأعلام السعودية
وتعمل أمانة منطقة الرياض مع مختلف الجهات الحكوميّة ذات العلاقة على نجاح تنظيم مختلف الفعاليّات والأنشطة الترفيهية المقامة فى مدينة الرياض بمناسبة اليوم الوطنى.
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