معرض توت عنخ آمون بباريس الأكثر استقطابا في تاريخ فرنسا

الإثنين 23 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

أصبح معرض "توت عنخ آمون، كنز الفرعون" الذى أغلق أبوابه مساء، الأحد، فى باريس، المعرض الأكثر استقطابا للزوار فى تاريخ فرنسا، بعدما زاره 1.42 مليون شخص.



وفى خلال 6 أشهر، توافد 1423170 شغوفا بتاريخ مصر القديمة إلى لا فيليت فى شمال شرق باريس، حيث قدّمت 150 قطعة عثر عليها فى مقبرة الفرعون اليافع.

ومن بين القطع 60 واحدة عرضت للمرة الأولى خارج مصر، حسبما أفاد القائمون على هذا الحدث فى بيان.

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وسجل معرض "توت عنخ آمون: كنز الفرعون" الذى كان يفتح أبوابه حتى منتصف الليل واختتم مساء الأحد، مستويات قياسية من الوافدين، وبات رسميا المعرض الأكثر استقطابا للزوار فى تاريخ فرنسا.

وأطاح المعرض الرقم القياسى الذى كان مسجلا لحساب معرض آخر عن الفرعون اليافع، هو "توت عنخ آمون وعصره" الذى زاره 1.24 مليون شخص عام 1967 فى باريس.

وأقيم معرض عام 2019 بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية وشركة "آى إم جى" ومتحف لوفر، الذى أعار خصوصا تمثال الإله آمون يحمى توت عنخ آمون.