شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط صهاريج لتهريب منتجات النفط فى محافظتى الأنبار وكركوك بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشؤون الداخلية والأمن فى شرطة الطاقة العراقية، مساء الأحد، ضبط صهاريج لتهريب المنتجات النفطية فى محافظتى الأنبار وكركوك.

ووفقا لقناة "السومرية نيوز"، قالت الشؤون فى بيان: "بناء على توجيه مدير عام الشؤون الداخلية والأمن العميد حسن عبد فزيع الغنامى وبإشراف مباشر من قبل مدير الشؤون الداخلية فى شرطة الطاقة العقيد محمد بلاد البديرى من خلال المعلومات المتوفرة بوجود كراجين الأول فى محافظة كركوك والثانى فى محافظة الأنبار خاصة بتهريب المنتجات النفطية".

وأضافت الشؤون، أنه على الفور تم تشكيل فريق عمل من ضباط ومنتسبى الشؤون الداخلية فى شرطة الطاقة وتم مداهمة الكراجات وضبط عدد من الصهاريج معده للتهريب وعدد من الخزانات التى تحوى مادة الكازويل ومتهمين عدد اثنين تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليمهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل.