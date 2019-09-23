العيد الوطني ال 89 للوطن

صحيفة الخليج الإلكترونية

ماهو الوطن ..من يكون وطننا ..

وطننا الذي نعيش فيه.. ونحلم ونحن معه ونكد بين جنباته نفرح ونحزن ونسمع و نشاهد انجازاته واشرقاتة

الوطن..هو الروح في الجسد

الوطن.. كلمات جميلة وجهد يبذل في كل مكان

الوطن..حب ومكانة مقدسة وضعها الله للصفوة من البشر.

الوطن.. هو مهبط الوحي واول بيت وضع للناس

الوطن.. البيت الحرام والكعبة المشرفه والحرم النبوي

الوطن.. تاريخ عريق مشرف قدم دروس للاجيال

الوطن.. قصص كفاح ختمها الملك عبد العزيز بالكفاح والنضال

الوطن.. هو مكانته المقدسه الكبيرة والمرموقه لدى المسلمين والعرب والعالم

الوطن.. هو ما تهفوا اليه القلوب والعقول والابصار من كل بقاع الارض

الوطن.. قصه كفاح بناها المؤسس فاكتشف البترول وانشاء الاذاعه ومجلس الشورى واجرى اول انتخابات وانشاءموسسة النقد العربي واسس الوزرات واصبح للمملكة صوت دولي باجتماعة مع روزفلت رئيس الولايات المتحدة الامريكية وونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني آنذاك.

الوطن ..مساندة الدول العربيه والاسلامية في حروبها ضد اسرائيل في 1956 ، و 1967 ، 1973

الوطن.. صاحب المواقف المشرفه على جميع الاصعدة وهو اكبر دوله عربيه واسلامية تقدم المساعدات الانسانية لكل دول العالم

الوطن ..المدارس والمعاهد والجامعات والكليات في كل محافظات ومدن المملكه

الوطن.. اكبر جامعه للبنات في العالم

الوطن..مطارات دوليه في كل انحاء المملكة

الوطن.. شبكة طرق عالميه ودوليه

الوطن.. رعايه كامله وشامله للحرمين وتوسعات وتطوير طوال العام

الوطن.. البعثات العلميه والتعليمية والعسكريه الى كل دول العالم

الوطن.. المدن الاقتصادية والبنوك العالمية والاستثمارات الدولية

الوطن.. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ومصنع كسوه الكعبة المشرفة

الوطن.. المواقف السياسية المشرفه مع القضية الفلسطينة وتحرير الكويت والمصالحات العربيه التي ترعاها المملكة

الوطن.. المؤتمرات العربيه والقمم الاسلامية والعربية والدوليه ،الوطن.. مكانه المملكه المرموقه بالامم المتحدة وتشريفها بعضوية مجموعه العشرين

الوطن.. استعادة جزيرتي تيران وصنافير

الوطن.. مشاريع سياحية عملاقه بكل مدن المملكة

الوطن.. اول رائد فضاء مسلم في التاريخ الامير سلطان بن سلمان

الوطن ..مستشفيات راقية ومنظومة صحية متميزة

الوطن.. تولي المرأةوالشباب المناصب الرفيعه

الوطن.. رعاية وحمايه الطفل

الوطن.. المؤسسات الثقافية والدينيه ومؤسسه الملك عبد العزيز للحوار والموتمرات المتخصصة

الوطن.. انجازات تواكب العصرمثل قطار الحرميين وقطار الرياض ومشروعات ناجحه للسكك الحديدية

الوطن..الحكومه الالكترونيه لانهاء المعاملات للمواطن والمقيم

الوطن..هو الانسانية في اعلى صورها تجاه اليتيم والفقير والمحتاج

الوطن.. جيش وطني قوي يدافع عنه ويحارب الارهاب في الحد الجنوبي

الوطن رؤيه 2030 لاعادة هيكلة الدوله وتنويع مصادر الدخل

الوطن.. تقدير وتبجيل واحترام العلماء

الوطن.. اكبر ميزانية سنويه هي الاكبر والاعلى في المنطقه العربيه

الوطن..المشاركه في بطوله كاس العالم لكره القدم والبطولات الدوليه والعربيه والاسلاميه في كل الالعاب الرياضية

الوطن ..اعلام وصحافة وطنية راقيه تعشق وطنها وتبث الحب والخيرلكل طوائف المجتمع في كل المملكة

الوطن ..هو الاخوة والتلاحم

الوطن ..معارك عبد العزيز وتضحياته واخلاصه ووفائه هو وابناؤة من بعده

الوطن.. هو تضحيات ابناؤه خلال تاريخه المشرف

الوطن ..هو انا وانت وجارك وجاري وصديقي وقريبي

الوطن ..هو جيشنا واولادنا ومعلمينا واطباؤنا ومهندسينا وطلابنا وكل افراد المجتمع

الوطن ..هو اطفالنا وشبابنا وشيوخنا وابائنا وامهاتنا

الوطن.. هو النبض والروح والدم والعرق والجهد نبذله في سبيله

الوطن ..انجاز حب وفاء اخلاص

وكل هذا تمثل في الوطن

الوطن ..هو مليكي خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان حكيم العرب والمسلمين وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان

الوطن يحتاج الي اخلاصنا ووفائنا

كل عام ووطننا في عز وفي رعاية الله وحفظة

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بقلم

سهيل السهيل